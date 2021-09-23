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ການສັກຢາບາໂຄດ 29 ອັນ (ແລະມັນmeanາຍຄວາມວ່າແນວໃດ)

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:
ອັບເດດ:

ບາໂຄດແມ່ນລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຄວບຄຸມໂດຍເຄື່ອງສະແກນ optical ທີ່ສາມາດອ່ານຊຸດຂອງເສັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃນປ້າຍຊື່. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດໃນຊຸມປີ 1950 ແລະໄດ້ຖືກປະດິດຂື້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ.

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ຄວາມຫມາຍຂອງ tattoo barcode

ສອງສາມປີກ່ອນ, tattooing barcode ໄດ້ກາຍເປັນຄົນອັບເດດ:. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຊັກຊວນໂດຍການເສບຕິດທີ່ນິຍົມນີ້. ໃນຕອນທໍາອິດມັນເປັນສັນຍາລັກຂອງຕົວຕົນ, ແຕ່ສໍາລັບຈໍານວນຫຼາຍມັນຍັງເປັນປະເພດຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການບໍລິໂພກ, ການວິພາກວິຈານແຫຼມຂອງສັງຄົມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາທັງຫມົດ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າແລະບ່ອນທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີລາຄາ. ຄົນອື່ນພຽງແຕ່ເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນການກະບົດແລະບໍ່ມີກົດຫມາຍຕໍ່ສັງຄົມທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ.

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ໃນ 2000 hit series "Dark Angel," ສ້າງໂດຍ James Cameron, protagonist ໄດ້ tattoo barcode ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງຫົວຂອງນາງເນື່ອງຈາກວ່ານາງເປັນ "ຜະລິດຕະພັນ" ພັນທຸ ກຳ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທະຫານ. ໃນເວລານັ້ນ, ນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ tattoo ປະເພດນີ້.

ສັນຍາລັກໃນຄໍາຖາມແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ມັນເປັນຊຸດຂອງເສັ້ນຂະຫນານຕັ້ງຂອງຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໄລຍະຫ່າງ. ມີຕົວເລກແລະ / ຫຼືຕົວອັກສອນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ພວກເຮົາປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ພື້ນທີ່ນີ້ເພື່ອວາງລາຍການທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີ່ tattooed.

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ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຢີ

ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ tattoos barcode ຍັງສືບຕໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການ, tattoos ລະຫັດ QR ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ໃຫມ່​ຂອງ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ຫຼື​ການ​ກໍາ​ນົດ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ຖື​.

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ຄວາມນິຍົມຂອງ tattoos barcode

tattoos ບາໂຄດເປັນປະເພດ tattoos ເປັນເອກະລັກແລະເປັນທີ່ນິຍົມສູງທີ່ໄດ້ captured ຈິນຕະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ຮູບແບບຂອງ tattoo ນີ້ມີຄວາມຫມາຍສັນຍາລັກແລະສາມາດມີການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມສະພາບການແລະຄວາມມັກສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃສ່. ນີ້ແມ່ນບາງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ tattoo barcode ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ:

  1. ເອກະລັກ ແລະ ແບບ: tattoos barcode ແມ່ນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມແລະທັນສະໄຫມທີ່ສາມາດເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຄົນ. ປະເພດຂອງ tattoo ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາ lovers tattoo.
  2. ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແລະ​ຄວາມ​ຫມາຍ​: Barcodes ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງຄົມຜູ້ບໍລິໂພກແລະການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການວິພາກວິຈານຂອງວັດທະນະທໍາຜູ້ບໍລິໂພກຫຼືເປັນສັນຍາລັກຂອງບຸກຄົນໃນສັງຄົມມະຫາຊົນ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີທີ່ຈະສະແດງຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງທ່ານ.
  3. ເລື່ອງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແລະ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈໍາ​: ສໍາລັບບາງຄົນ, tattoo barcode ສາມາດເປັນວິທີການລະນຶກເຖິງວັນທີ, ຊື່ຫຼືເຫດການທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຊື່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີການໃຫ້ກຽດບຸກຄົນຫຼືເຫດການ.
  4. ຄວາມ​ຫຼິ້ນ​ແລະ​ຕະ​ຫລົກ​: ບາງຄົນເລືອກ tattoo barcode ເປັນວິທີທີ່ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົ້ນສະບັບແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ humor ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຮູບແບບຂອງ tattoo ນີ້ສາມາດບໍ່ມີຕົວຕົນແລະຄວາມລຶກລັບ, ເຊິ່ງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈແລະສ້າງຄວາມສົນໃຈ.
  5. ສະບັບດ້ານວິຊາການ: tattoo barcode ຕ້ອງການຝີມືທີ່ດີເລີດແລະການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກສິລະປິນ tattoo ແລະເປັນທີ່ດຶງດູດຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງຝີມືແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບ.

tattoos ບາໂຄດສາມາດມີຄວາມຫມາຍແລະການຕີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຄວາມນິຍົມເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນຍາລັກ.

ຄວາມຄິດ Tattoo

tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ: ພຽງແຕ່ແຕ້ມເສັ້ນສະອາດ, ປົກກະຕິແລ້ວສີດໍາ, ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນອາດຈະເພີ່ມລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ສີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຕົວເລກຂະຫນາດນ້ອຍ (ດາວ, ຫົວໃຈ ...), ແມ້ກະທັ້ງທາງລົບ, ໃນລະຫັດຕົວມັນເອງ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຕັກນິກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອບັນລຸຮູບແບບນີ້ - ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສາຍບໍ່ໃກ້ຊິດກັນເກີນໄປເພາະວ່າ tattoo ສາມາດສູນເສຍການອອກແບບຕົ້ນສະບັບຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາ.

ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນຄວນຈະມາບໍ່ແປກໃຈວ່າກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງຄໍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ຂໍ້ມືຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

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30 Barcode Tattoos ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ