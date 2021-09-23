ການສັກຢາບາໂຄດ 29 ອັນ (ແລະມັນmeanາຍຄວາມວ່າແນວໃດ)
ບາໂຄດແມ່ນລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຄວບຄຸມໂດຍເຄື່ອງສະແກນ optical ທີ່ສາມາດອ່ານຊຸດຂອງເສັ້ນຕັ້ງຢູ່ໃນປ້າຍຊື່. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດໃນຊຸມປີ 1950 ແລະໄດ້ຖືກປະດິດຂື້ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ.
ຄວາມຫມາຍຂອງ tattoo barcode
ສອງສາມປີກ່ອນ, tattooing barcode ໄດ້ກາຍເປັນຄົນອັບເດດ:. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຊັກຊວນໂດຍການເສບຕິດທີ່ນິຍົມນີ້. ໃນຕອນທໍາອິດມັນເປັນສັນຍາລັກຂອງຕົວຕົນ, ແຕ່ສໍາລັບຈໍານວນຫຼາຍມັນຍັງເປັນປະເພດຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການບໍລິໂພກ, ການວິພາກວິຈານແຫຼມຂອງສັງຄົມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາທັງຫມົດ, ຜະລິດຕະພັນການຄ້າແລະບ່ອນທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີລາຄາ. ຄົນອື່ນພຽງແຕ່ເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນການກະບົດແລະບໍ່ມີກົດຫມາຍຕໍ່ສັງຄົມທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນ 2000 hit series "Dark Angel," ສ້າງໂດຍ James Cameron, protagonist ໄດ້ tattoo barcode ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງຫົວຂອງນາງເນື່ອງຈາກວ່ານາງເປັນ "ຜະລິດຕະພັນ" ພັນທຸ ກຳ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນທະຫານ. ໃນເວລານັ້ນ, ນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ tattoo ປະເພດນີ້.
ສັນຍາລັກໃນຄໍາຖາມແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ມັນເປັນຊຸດຂອງເສັ້ນຂະຫນານຕັ້ງຂອງຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໄລຍະຫ່າງ. ມີຕົວເລກແລະ / ຫຼືຕົວອັກສອນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ພວກເຮົາປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ພື້ນທີ່ນີ້ເພື່ອວາງລາຍການທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີ່ tattooed.
ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຢີ
ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ tattoos barcode ຍັງສືບຕໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການ, tattoos ລະຫັດ QR ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນເປັນວິທີການໃຫມ່ຂອງການບັນທຶກຫຼືການກໍານົດສິ່ງທີ່ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນມືຖື.
ຄວາມນິຍົມຂອງ tattoos barcode
tattoos ບາໂຄດເປັນປະເພດ tattoos ເປັນເອກະລັກແລະເປັນທີ່ນິຍົມສູງທີ່ໄດ້ captured ຈິນຕະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ຮູບແບບຂອງ tattoo ນີ້ມີຄວາມຫມາຍສັນຍາລັກແລະສາມາດມີການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງຕາມສະພາບການແລະຄວາມມັກສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ໃສ່. ນີ້ແມ່ນບາງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ tattoo barcode ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ:
- ເອກະລັກ ແລະ ແບບ: tattoos barcode ແມ່ນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມແລະທັນສະໄຫມທີ່ສາມາດເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຄົນ. ປະເພດຂອງ tattoo ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາ lovers tattoo.
- ສັນຍາລັກແລະຄວາມຫມາຍ: Barcodes ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງຄົມຜູ້ບໍລິໂພກແລະການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການວິພາກວິຈານຂອງວັດທະນະທໍາຜູ້ບໍລິໂພກຫຼືເປັນສັນຍາລັກຂອງບຸກຄົນໃນສັງຄົມມະຫາຊົນ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີທີ່ຈະສະແດງຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງທ່ານ.
- ເລື່ອງສ່ວນຕົວແລະຄວາມຊົງຈໍາ: ສໍາລັບບາງຄົນ, tattoo barcode ສາມາດເປັນວິທີການລະນຶກເຖິງວັນທີ, ຊື່ຫຼືເຫດການທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຊື່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີການໃຫ້ກຽດບຸກຄົນຫຼືເຫດການ.
- ຄວາມຫຼິ້ນແລະຕະຫລົກ: ບາງຄົນເລືອກ tattoo barcode ເປັນວິທີທີ່ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົ້ນສະບັບແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ humor ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຮູບແບບຂອງ tattoo ນີ້ສາມາດບໍ່ມີຕົວຕົນແລະຄວາມລຶກລັບ, ເຊິ່ງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈແລະສ້າງຄວາມສົນໃຈ.
- ສະບັບດ້ານວິຊາການ: tattoo barcode ຕ້ອງການຝີມືທີ່ດີເລີດແລະການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກສິລະປິນ tattoo ແລະເປັນທີ່ດຶງດູດຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງຝີມືແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບ.
tattoos ບາໂຄດສາມາດມີຄວາມຫມາຍແລະການຕີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຄວາມນິຍົມເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນຍາລັກ.
ຄວາມຄິດ Tattoo
tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ: ພຽງແຕ່ແຕ້ມເສັ້ນສະອາດ, ປົກກະຕິແລ້ວສີດໍາ, ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄົນອາດຈະເພີ່ມລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ສີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຕົວເລກຂະຫນາດນ້ອຍ (ດາວ, ຫົວໃຈ ...), ແມ້ກະທັ້ງທາງລົບ, ໃນລະຫັດຕົວມັນເອງ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຕັກນິກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອບັນລຸຮູບແບບນີ້ - ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສາຍບໍ່ໃກ້ຊິດກັນເກີນໄປເພາະວ່າ tattoo ສາມາດສູນເສຍການອອກແບບຕົ້ນສະບັບຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນຄວນຈະມາບໍ່ແປກໃຈວ່າກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງຄໍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ຂໍ້ມືຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
Elisabeth Pousar
Hade velat ha streckkod i nacken med mitt personnummer. hur Finner man det?