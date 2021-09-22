ຮອຍສັກດາວ 170 ອັນ (ແລະຄວາມtheirາຍຂອງມັນ): 19 ປະເພດ
ເນື້ອຫາ:
- ປະຫວັດຂອງ tattoos ດາວ
- ຄວາມຫມາຍຂອງ tattoo ດາວ
- ການປ່ຽນແປງຂອງການອອກແບບດາວ
- 1. ເຕົ່າດາວນ້ອຍ
- 2. tattoo ຂອງດາວຍິງຫຼື comet.
- 3. Tattoo ດວງຕາເວັນແລະດາວຟີລິບປິນ (ສາມດາວແລະຫນຶ່ງຕາເວັນ).
- 4. tattoo ໃນຮູບແບບຂອງດາວ Celtic.
- 5. tattoo ປາດາວສີແດງແລະສີດໍາ.
- 6. tattoo ດາວສີບົວ.
- 7. tattoo ກັບດາວສີມ່ວງ.
- 8. Tattoo ດາວ ແລະ zebra.
- 9. ຜີເສື້ອ ແລະດາວ
- 10. Tattoos ຂອງດາວແລະຟັງ.
- 11. tattoo ດອກ ແລະ ດາວ.
- 12. ກະໂຫຼກຫົວແລະດາວ tattoo
- 13. ນາງຟ້າ ແລະ ດາວ tattoo
- 14. tattoo ຫົວໃຈແລະດາວ
- 15. tattoo ກັບ star ແລະ lisa.
- 16. Tattoo star ແລະ dice.
- 17. ກາ ແລະ ດາວ tattoo
- 18. Tattoo Star ຂອງ David
- 19. Tattoo Flaming Star
ດາວແມ່ນໃນບັນດາສັນຍາລັກທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງຫຼາຍວັດທະນະທໍາ, ສາດສະຫນາແລະລະບົບຄວາມເຊື່ອໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບນີ້ເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ມີອໍານາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຄວາມຫມາຍເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດເປັນສ່ວນບຸກຄົນ: ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ tattoo star ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກເປົ້າຫມາຍສະເພາະໃດຫນຶ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມບັນລຸຫຼືບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ບັນລຸໄດ້.
ດາວມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບຮູບພາບແລະສັນຍາລັກອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫມາຍຂອງ tattoo ບຸກຄົນແລະສ້າງການອອກແບບທີ່ສັບສົນແລະຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. tattoos ດາວຍັງສາມາດແຕ້ມໃນແບບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງວັດທະນະທໍາສະເພາະໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບພາບກັບເວລາ, ສະຖານທີ່ຫຼືວັດທະນະທໍາສະເພາະ. ການອອກແບບ tattoo ດາວໃດທີ່ທ່ານເລືອກ, ທ່ານສາມາດແນ່ໃຈວ່າມັນຈະພິເສດແລະເປັນເອກະລັກ!
ປະຫວັດຂອງ tattoos ດາວ
tattoos ດາວມີປະຫວັດສາດທີ່ເກົ່າແກ່ແລະຫນ້າສົນໃຈທີ່ຍືດຍາວໃນທົ່ວວັດທະນະທໍາແລະຍຸກຕ່າງໆ. ໃນວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດາວໄດ້ສັນຍາລັກແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ການຊີ້ນໍາ, ການປົກປ້ອງ, ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານ, ປັນຍາແລະແມ້ກະທັ້ງໂຊກດີ. ນີ້ແມ່ນບາງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງ tattoos ຂອງດາວ:
- ອີຢິບບູຮານ: ດາວແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມສັກສິດແລະຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານ. ຊາວອີຍິບໄດ້ໃຊ້ດາວເປັນສັນຍາລັກຂອງການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະເຕືອນເຖິງເສັ້ນທາງວິນຍານ.
- ຊາວກຣີກແລະຊາວໂຣມັນບູຮານ: ດາວໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທບພະເຈົ້າແລະວິລະຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ດາວຫ້າແຫຼມ, ຫຼື pentagram, ເປັນສັນຍາລັກຂອງເທບທິດາ Athena.
- ຈີນ: ໃນວັດທະນະທໍາຈີນ, ດາວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຊກຊະຕາແລະໂຊກ. tattoos ດາວໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນໂຫລາສາດ.
- tattoos ດາວໃນວັດທະນະທໍາທີ່ທັນສະໄຫມ: ກັບການມາເຖິງຂອງ tattoos ໃນວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກ, ດາວໄດ້ກາຍເປັນ motif ທີ່ນິຍົມ. ມັນມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຝັນ, ຄວາມຫວັງແລະຄວາມປາຖະຫນາ. tattoos ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຮູບແບບແລະຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບແລະສະພາບການ.
tattoos ດາວສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ຈາກງ່າຍດາຍແລະ minimalistic ກັບສະລັບສັບຊ້ອນແລະສີ. ພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຝັນແລະເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມຫມາຍຂອງ tattoo ດາວ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການອອກແບບດາວທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຈະມີຄວາມຫມາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ຄວາມປາຖະຫນາ
- ການຮັບປະກັນ
- ຄວາມ ສຳ ເລັດຜົນ
- ໂຊກດີ
- ຄວາມເປັນເອກະລັກ
- ທ້າທາຍ
- ຍອດເງິນ
- ສ່ວນບຸກຄົນ
- ລອດຊີວິດຈາກມະເຮັງເຕົ້ານົມ
- ສະມາຊິກຂອງກອງທັບເຮືອ ຫຼືຍາມຝັ່ງ
- ວິດີໂອເກມທີ່ກະຕືລືລົ້ນ
- ການຫັນເປັນສາດສະຫນາ / ສາດສະຫນາ
ການປ່ຽນແປງຂອງການອອກແບບດາວ
1. ເຕົ່າດາວນ້ອຍ
tattoo ດາວຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ - ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ດາວແມ່ນຫນຶ່ງໃນສັນຍາລັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງວັດທະນະທໍາແລະສາສະຫນາໃນໂລກ! ການເພີ່ມເອັບເຟັກທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາສາມາດສະແດງບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເຈົ້າ ຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຫຼືມີຄວາມໝາຍໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ.
2. tattoo ຂອງດາວຍິງຫຼື comet.
ດາວຕົກຫຼືດາວຕົກ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ, ມັກຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງໂຊກດີ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການອອກແບບ tattoo ດາວສາມາດເປັນສັນຍານຂອງໂຊກຂອງທ່ານ.
3. Tattoo ດວງຕາເວັນແລະດາວຟີລິບປິນ (ສາມດາວແລະຫນຶ່ງຕາເວັນ).
ຮູບພາບນີ້, ທີ່ປະກົດຢູ່ໃນທຸງຊາດຂອງຟີລິບປິນ, ແມ່ນ tattoo ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງປະຊາຊົນຊາວຟີລິບປິນຫຼືມໍລະດົກ ... ໃນຮູບນີ້, ດວງຕາເວັນມີແສງ XNUMX ດວງ, ແຕ່ລະດວງເປັນຕົວແທນຂອງແຂວງໜຶ່ງໃນປະເທດຟີລິບປິນ, ແລະ ແຕ່ລະດວງດາວສາມດວງແມ່ນເປັນຕົວແທນໜຶ່ງໃນສາມກຸ່ມເກາະໃຫຍ່ຂອງຟີລິບປິນ.
4. tattoo ໃນຮູບແບບຂອງດາວ Celtic.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ tattoos ດາວຂອງຊົນເຜົ່າ, tattoos ດາວ Celtic ແມ່ນປະສົມຂອງສອງອົງປະກອບ tattoo ຄລາສສິກ - ຮູບດາວແລະ Celtic - ໃນການອອກແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຫນຶ່ງ. ດ້ວຍ tattoo star ທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈຂອງ Celtic, ທ່ານສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງມໍລະດົກຂອງທ່ານຫຼືເນັ້ນໃສ່ຄວາມຫມາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະ infinity ດ້ວຍຜ້າທໍທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈ Celtic ພິເສດ.
5. tattoo ປາດາວສີແດງແລະສີດໍາ.
ຫນຶ່ງໃນ tattoos ດາວສີທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ມີ ດາວສີແດງແລະສີດໍາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍກັບກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະຍາມຝັ່ງ. ການອອກແບບດາວພິເສດນີ້ລວມຮູບດາວຫ້າແຫຼມຂອງທຸງສະຫະລັດກັບສີເຂັມທິດສີດໍາ ແລະສີແດງທີ່ສະຫຼັບກັນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງທາງທະເລ. tattoo ດາວນີ້ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງການກັບຄືນບ້ານຂອງ sailor ທີ່ຫາຍສາບສູນ.
6. tattoo ດາວສີບົວ.
tattoo ດາວສີບົວມັກຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕໍ່ສູ້ຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມແລະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກັບ tattoo ໂບສີບົວແບບດັ້ງເດີມ. ແນ່ນອນ, ເມື່ອປ່ຽນກັບສີດໍາ, ໃນແບບຂອງ tattoo ປາດາວ, ດາວສີບົວເກືອບຈະກາຍເປັນ "punk rock" ຫຼື "ທາງເລືອກ" ສັນຍາລັກຂອງການສູ້ຮົບກັບມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ເຮັດໃຫ້ tattoo ດາວເປັນບິດເປັນເອກະລັກ. ອອກແບບ.
7. tattoo ກັບດາວສີມ່ວງ.
tattoo ດາວສີມ່ວງເປັນວິທີຫນຶ່ງທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງເຈົ້າໂດຍຜ່ານສີແລະສັນຍາລັກທໍາມະຊາດຂອງດາວ. ສີມ່ວງແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງຂອງສີແດງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງສະຫງົບຂອງສີຟ້າ; ດັ່ງນັ້ນ, ສີມ່ວງເປັນຕົວແທນຄວາມສົມດູນຂອງອົງປະກອບແລະອາລົມ. ນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະພາບທໍາມະຊາດຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ດາວຕົ້ນຕໍແມ່ນລັກສະນະຂອງຄວາມປາຖະຫນາແລະຄວາມປາຖະຫນາ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າສັນຍາລັກລວມຂອງຄວາມສົມດູນຂອງສີມ່ວງແລະຄວາມປາຖະຫນາທໍາມະຊາດຂອງດາວເຮັດໃຫ້ການອອກແບບນີ້ເປັນ tattoo ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈແລະຄວາມສົມດຸນ.
8. Tattoo ດາວ ແລະ zebra.
ໃນສັນຍາລັກຂອງສັດ, zebra embodies ຄວາມສົມດູນ, ສ່ວນບຸກຄົນແລະອິດສະລະພາບ. ຮອຍແປ້ວຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ມັນຊ່ອນຢູ່ໃນຫຍ້າສູງຂອງທົ່ງພຽງອາຟຣິກາ, ເຊື່ອງຈາກຜູ້ລ້າແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງສັດ. ຜູ້ທີ່ຫວັງວ່າຈະປະສົມປະສານສັນຍາລັກທີ່ມີພະລັງຂອງສັດນີ້ກັບສັນຍາລັກທີ່ມີພະລັງເທົ່າທຽມກັນຂອງດາວສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ໃນຫຼາຍວິທີ.
9. ຜີເສື້ອ ແລະດາວ
Butterflies ມັກຈະເຫັນວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການເກີດໃຫມ່; ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຄົມຂອງແມງໄມ້ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ກັບດາວສາມາດສ້າງຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຈະເປັນສັນຍາລັກທັງການເກີດໃຫມ່ແລະການສະແຫວງຫາເປົ້າຫມາຍທີ່ແນ່ນອນທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍດວງດາວ.
10. Tattoos ຂອງດາວແລະຟັງ.
ເມກເປັນສັນຍາລັກຂອງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. в ແຕກຕ່າງ ວັດທະນະທໍາແລະ mythologies. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນ mythology ກເຣັກແລະ Roman, ຟັງແມ່ນບ້ານຂອງພະເຈົ້າ, ແລະປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນມື້ນີ້ເຊື່ອວ່າເມກເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືອັນຕະລາຍທີ່ຈະມາເຖິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເມກເປັນຕົວແທນ, tattoos ດາວແລະຟັງຂອງທ່ານຈະມີຄວາມຫມາຍຫນຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ຮູບແຕ້ມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນດາວໃນທ້ອງຟ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເມກພະຍຸຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ຜ່ານເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງເຈົ້າ. ການອອກແບບອື່ນ, ທີ່ມີຮູບດາວສີເຫຼືອງສົດໃສໃນພາກສະຫນາມຂອງຟັງສີຂາວ, ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍໄປຢູ່ໃນໂລກທີ່ດີກວ່າ.
11. tattoo ດອກ ແລະ ດາວ.
ດອກໄມ້ສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາ; ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການລວມເອົາຮູບພາບນີ້ເຂົ້າໄປໃນການອອກແບບ tattoo ດາວເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມຫມາຍ. ດາວມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງເປົ້າຫມາຍແລະຄວາມປາດຖະຫນາ, ດັ່ງນັ້ນການສົມທົບທັງສອງສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, lilies ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນວັດທະນະທໍາ Greek ແລະ Egyptian ວັດຖຸບູຮານ ; ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຮູບແຕ້ມຂອງ lily ແລະດາວສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິງແລະລູກຂອງນາງ.
12. ກະໂຫຼກຫົວແລະດາວ tattoo
tattoo ນີ້ສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການເອົາຊະນະຄວາມຕາຍຫຼືການເອົາຊະນະການບາດເຈັບ, ຍ້ອນວ່າກະໂຫຼກຫົວມັກຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຕາຍແລະດາວເປັນສັນຍາລັກຂອງຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ຮູບແຕ້ມອື່ນອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸງໂຈນສະຫລັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ພັນລະນາກ່ຽວກັບກະໂຫລກຫົວເທິງດາວໃນແບບທາງທະເລ: ມັນສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມສອງຂອງກໍາລັງທີ່ປົກຄອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ: ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບອິດສະລະພາບຫຼືການບັນລຸສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາ.
13. ນາງຟ້າ ແລະ ດາວ tattoo
tattoo ດາວນີ້ສາມາດເປັນຜູ້ຍິງທີ່ຂ້ອນຂ້າງແລະມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິນຕະນາການຫຼືຄວາມປາຖະຫນາຂອງຜູ້ນຸ່ງສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ດີກວ່າ. ຮູບແຕ້ມຂອງເທວະດາແລະດາວທີ່ມີທ່າແຮງສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງເທວະດາທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງວົງເດືອນທີ່ມີດາວກະພິບຢູ່ທາງຫນ້າຂອງນາງ: ຄວາມຈິງທີ່ວ່ານາງຟ້າປາດຖະຫນາຢາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼາຍສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງໃບຫນ້າຕ່ໍາຂອງນາງ, ແລະດວງດາວຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຝັນຂອງລາວໃນອະນາຄົດ. . ອີກປະການຫນຶ່ງການອອກແບບ tattoo fantastic ຫຼາຍແມ່ນ fairy ບິນລະຫວ່າງດາວເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເຊື່ອໃນຕົວທ່ານເອງແລະໃນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງທ່ານໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
14. tattoo ຫົວໃຈແລະດາວ
tattoo ຫົວໃຈແລະດາວເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຕະຫລົກ, ໃນທາງບວກແລະຫນ້າຊື່ນຊົມກັບໂລກ: ຊີວິດແມ່ນສວຍງາມແລະເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສິ່ງຕ່າງໆແລະຄົນ!
15. tattoo ກັບ star ແລະ lisa.
ການເພີ່ມຮູບດາວໃສ່ tattoo creeper ສາມາດເພີ່ມຄວາມຫມາຍແລະຄວາມສົນໃຈທາງສາຍຕາໃຫ້ກັບມັນ. ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະເພີ່ມດາວໃນການອອກແບບຕົ້ນໄມ້ປີນພູ; ຕົວຢ່າງ, ແທນທີ່ຈະເປັນໃບຫຼືດອກ, ທ່ານສາມາດວາງດາວໃສ່ຕົ້ນໄມ້: ນີ້ສາມາດຊີ້ບອກເປົ້າຫມາຍທີ່ທ່ານບັນລຸໄດ້. tattoo ນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນໄລຍະປີເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບຫນ້າທັງຫມົດຂອງທ່ານ!
16. Tattoo star ແລະ dice.
Dice ສາມາດສັນຍາລັກການເດີມພັນ, ຄວາມສ່ຽງແລະໂຊກ. ... tattoo ລູກເຫຼັ້ມຂ້າງຫນ້າປາດາວອາດຈະເປັນການອອກແບບປົກກະຕິໃນວັດທະນະທໍາທາງທະເລ: ນັກເຮືອ, ໂຈນສະຫລັດແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກອງທັບເຮືອຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຫຼິ້ນລູກຫມາກແລະເກມການພະນັນອື່ນໆໃນເວລາເດີນທາງໄກ.
17. ກາ ແລະ ດາວ tattoo
ການໄດ້ຮັບ tattoo ຂ້າມແລະດາວສາມາດເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຈື່ຈໍາຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກທີ່ທ່ານສູນເສຍໄປແລະຊີ້ບອກຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າວ່າມື້ຫນຶ່ງເຈົ້າຈະຖືກລວມຄືນ (ຄືກັບຮູບຂອງຄຣິສຕຽນຂອງໄມ້ກາງແຂນ). ວິທີຫນຶ່ງເພື່ອປັບແຕ່ງ tattoo ນີ້ແມ່ນການເພີ່ມຕົ້ນກໍາເນີດຂອງແຕ່ລະຄົນຫຼືວັນເດືອນປີເກີດພາຍໃນຫຼືອ້ອມຮອບດາວ, ຫຼືວາງຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ "ພັກຜ່ອນໃນສັນຕິພາບ" ທີ່ຂຽນໄວ້ພາຍໃຕ້ໄມ້ກາງແຂນ.
18. Tattoo Star ຂອງ David
ດາວຂອງດາວິດ - ສັນຍາລັກທີ່ສໍາຄັນຂອງ Judaism. ໃນ Nazi ເຢຍລະມັນ, ຊາວຢິວໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ສັນຍາລັກນີ້ sewn ກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກໍານົດໄດ້ທຸກເວລາ. ນີ້ແມ່ນ tattoo ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຊອກຫາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນສາດສະຫນາຢິວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນສາມາດເປັນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອສະແດງຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະເນື້ອໃນຂອງຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ການອອກແບບ tattoo ຂອງດາວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ David ສາມາດເປັນຕົວອັກສອນຍິວຫຼືຄໍາສັ້ນໆພາຍໃນດາວ. ມັນອາດຈະເປັນຄໍາເວົ້າຫຼືຄວາມຄິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານ, ຫຼືເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄົນທີ່ເຈົ້າສູນເສຍໄປ.
19. Tattoo Flaming Star
ໄຟສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸກຮານ, ຄວາມໂກດແຄ້ນ, ຄວາມປາຖະຫນາ, ການຫັນປ່ຽນແລະການປ່ຽນແປງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ການປະສົມປະສານຂອງດາວແລະ flames ໃນການອອກແບບ tattoo ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງຕົນເອງຫຼືວ່າທ່ານໄດ້ຜ່ານ flame ຂອງຊີວິດແລະແມ້ກະທັ້ງເຂັ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ.
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