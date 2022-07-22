ເລກເທວະດາ 48 - ຕົວເລກເທວະດາ. ຄວາມລັບຂອງເທວະດາເລກ 48.
ເທວະດາເລກ 48
ເທວະດາເລກ 48 ປະກອບດ້ວຍພະລັງ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງເລກ 4 ແລະ 8. ເທວະດາເລກ 4 ປະກອບດ້ວຍຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຈິງ, ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດ, ຄຸນຄ່າຕົວຈິງ, ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ອຸທິດຕົນ, ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ທັງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ, ສະນັ້ນ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ ແລະຜູ້ອື່ນ. ເລກ 8 ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມມັກຂອງເຮົາ ແລະສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນເຮົາໃຫ້ກະທຳ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເທວະດາເລກ XNUMX ສະທ້ອນກັບວິທະຍາສາດໂດຍຜ່ານປະສົບການຊີວິດ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມເປັນເອກະລາດ, ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນ, ຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລະຄວາມຮັ່ງມີໂດຍຜ່ານກົດຫມາຍແຫ່ງຄວາມດຶງດູດ, Karma - ກົດຫມາຍວິນຍານທົ່ວໄປໃນຈັກກະວານ - ເຫດແລະຜົນ. , ໃຫ້ແລະໄດ້ຮັບ.
ເທວະດາເລກ 48 ຖືຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຂອງເຈົ້າວ່າວົງຈອນຫຼືຂັ້ນຕອນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄວໆນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາງວັນສໍາລັບການເຮັດວຽກຫນັກຂອງທ່ານ. ຢ່າຢ້ານຂາດ ຫຼື ສູນເສຍທຸກປະເພດ, ເພາະເວລາທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາຈະບອກເຈົ້າເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແລະ ໂອກາດ ແລະ ໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ຄວາມສໍາເລັດແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງເຈົ້າຈະນໍາພອນແລະລາງວັນໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນຫຼາຍດ້ານ.
ເທວະດາເລກ 48 ອາດຈະແນະນໍາວ່າເທວະດາແຫ່ງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານແລະຈະໄປກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານຜ່ານການປ່ຽນແປງທາງບວກທີ່ຈະມາເຖິງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ເທວະດາກໍາລັງຂໍໃຫ້ເຈົ້າຂັບໄລ່ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງເຈົ້າແລະປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນພະລັງງານແສງສະຫວ່າງ. ເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງຢ້ານ ເພາະວ່າທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ເຈົ້າ.
ເລກ 48 ກ່າວເຖິງຂໍ້ຄວາມວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈແລະການເຮັດວຽກຫນັກທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າພຽງແຕ່ຕາມຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໄດ້ synchronized ຢ່າງສົມບູນກັບພາລະກິດທາງວິນຍານຂອງທ່ານແລະຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວິດຂອງເຈົ້າຈະໄຫລໄປສູ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕາບໃດທີ່ເຈົ້າສືບຕໍ່ແລະສືບຕໍ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ທ່ານເລືອກ. ໄວ້ວາງໃຈການສະຫນັບສະຫນູນເທວະດາແລະການຊີ້ນໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທ່ານໂດຍຜ່ານການທີ່ເຂົາເຈົ້ານໍາພາທ່ານ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າເຈົ້າມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີ instinctively.
ເລກເທວະດາ 48 ຍັງຫມາຍເຖິງຕົວເລກ 3 (4+8=12, 1+2=3).
ນາມາສເຕ. ຄວາມສະຫວ່າງໃນຕົວຂ້ອຍກົ້ມລົງໄປຫາຄວາມສະຫວ່າງຢູ່ໃນເຈົ້າ.
ອອກຈາກ Reply ເປັນ