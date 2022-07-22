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ເລກເທວະດາ 45 - ອັນໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເລກ 45 ອັນລຶກລັບ? ເລກເທວະດາເລກ 45.

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ເທວະດາເລກ 45

ເທວະດາເລກ 45 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການລວມກັນຂອງຄຸນລັກສະນະແລະພະລັງງານຂອງຕົວເລກ 5 ແລະ 4. ເທວະດາທັງ 5 ສະເຫນີໃຫ້ທ່ານ vibrations ຂອງ instinctive ຄວາມຮູ້ແລະປັນຍາພາຍໃນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະທັກສະ, ຜົນສໍາເລັດແລະຄວາມສໍາເລັດ, ສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຕົວເຮົາເອງແລະຜູ້ອື່ນ. , ການເຮັດວຽກຫນັກແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, passions ຂອງພວກເຮົາແລະສິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະລັງງານຂອງ Archangels ໄດ້. ເທວະດາເລກ XNUMX, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແມ່ນອິດທິພົນຂອງຄວາມກ້າຫານ, ການຜະຈົນໄພແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການສະກົດຈິດ, ການປັບຕົວ, ຈິນຕະນາການ, ບົດຮຽນຈາກບົດຮຽນຊີວິດ, ເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ, ຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດ.

ເທວະດາເລກ 45 ຖືຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບການດູແລແລະການດູແລສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າທີ່ເນັ້ນຫນັກແລະຍອມຮັບວ່າເຈົ້າເປັນໃຜແທ້ໆ - ຊີວິດຂອງເຈົ້າແລະແມ້ກະທັ້ງການເລືອກທີ່ເຈົ້າເຮັດໃນຄືນ. ກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະມາເຖິງເຊິ່ງຈະນໍາເອົາໂອກາດອັນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຊື່ອ​ວ່າ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ນໍາ​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ມາ​ໃຫ້​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ເທວະດາເລກ 45 ຊີ້ບອກວ່າເທວະດາຂອງເຈົ້າກໍາລັງຂໍໃຫ້ເຈົ້າກຽມພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນແປງທາງບວກທີ່ຈໍາເປັນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ເຊື່ອ​ວ່າ​ເທວະ​ດາ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ທ່ານ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະຖືກນໍາສະເຫນີຢ່າງຊ້າໆໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ຟັງ intuition ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງທູດສະຫວັນຂອງທ່ານແລະດໍາເນີນການຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ເລກເທວະດາ 45 ຍັງຫມາຍເຖິງເລກ 9 (4 + 5 = 9).

ເຈົ້າເຫັນຕົວເລກໃດເລື້ອຍໆເກີນໄປບໍ? ຂ້ອຍຄວນຂຽນກ່ຽວກັບອັນໃດ? ບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງເຈົ້າ.

ນາມາສເຕ. ຄວາມສະຫວ່າງໃນຕົວຂ້ອຍກົ້ມລົງໄປຫາຄວາມສະຫວ່າງຢູ່ໃນເຈົ້າ.