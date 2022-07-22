ເລກເທວະດາ 40 - ຕົວເລກເທວະດາ. ຂໍ້ຄວາມຂອງອານາຈັກເທວະດາແມ່ນເລກ 40.
ຕົວເລກເທວະດາແມ່ນລໍາດັບຄວາມລຶກລັບຂອງຕົວເລກທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຂໍ້ຄວາມແລະຄໍາແນະນໍາຈາກອໍານາດຫຼືເທວະດາທີ່ສູງກວ່າ. ຫນຶ່ງໃນຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກ 40, ເຊິ່ງມີຄວາມຫມາຍເລິກເຊິ່ງໃນປະເພນີແລະວັດທະນະທໍາທາງວິນຍານ. ເມື່ອພົບກັບຕົວເລກ 40 ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະຊາຊົນມັກຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຫມາຍພິເສດຂອງມັນແລະຊອກຫາການຕີຄວາມຫມາຍຂອງມັນ. ໃນບົດຄວາມນີ້ພວກເຮົາຈະເບິ່ງໃນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງສັນຍາລັກແລະຄວາມຫມາຍຂອງທູດຫມາຍເລກ 40 ແລະວິທີການທີ່ມັນສາມາດມີຜົນກະທົບຊີວິດແລະການພັດທະນາທາງວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.
ເທວະດາເລກ 40 ປະກອບດ້ວຍຫຍັງ?
ເທວະດາເລກ 40 ສາມາດມີຄວາມຫມາຍເລິກເຊິ່ງໃນວັດທະນະທໍາຕ່າງໆແລະປະເພນີທາງວິນຍານ. ໃນບາງລະບົບຕົວເລກ, ຕົວເລກ 40 ຖືກຖືວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ມີຄວາມຫມາຍພິເສດແລະມີອໍານາດ. ມັນອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຫຼືການຊໍາລະທາງວິນຍານ.
ໃນປະເພນີຂອງຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 40 ມີຄວາມຫມາຍພິເສດ, ຍ້ອນວ່າມັນປາກົດຢູ່ໃນຄໍາພີໄບເບິນເລື້ອຍໆ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ພະເຍຊູໃຊ້ເວລາ 40 ມື້ແລະຄືນໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການສາທາລະນະຂອງພະອົງ ໂມເຊແລະຜູ້ພະຍາກອນເອລີຢາຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 40 ມື້ຢູ່ເທິງພູເຂົາໂດຍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກພະເຈົ້າ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອມໂຍງຕົວເລກ 40 ກັບເວລາຂອງການທົດສອບ, ການກະກຽມແລະການເກີດໃຫມ່ທາງວິນຍານ.
ໃນປະເພນີອິດສະລາມ, ຕົວເລກ 40 ຍັງມີຄວາມຫມາຍສໍາຄັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກເກີດຂອງເດັກນ້ອຍ, ໃນວັດທະນະທໍາອິດສະລາມມັກຈະມີພິທີກໍາ 40 ວັນຂອງ "kuttangis", ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງເວລາຂອງການຊໍາລະລ້າງແລະພອນສໍາລັບແມ່ແລະເດັກ.
ໃນປະເພນີຮິນດູ, ຕົວເລກ 40 ສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມສົມບູນແບບທາງວິນຍານຫຼືເວລາຂອງການກະກຽມສໍາລັບໄລຍະໃຫມ່ຂອງຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ, ປະຕິທິນຮິນດູມີແນວຄວາມຄິດຂອງ "Chaturmasya", ໄລຍະເວລາສີ່ເດືອນທີ່ແກ່ຍາວເຖິງ 40 ມື້ແລະເປັນຕົວແທນຂອງການປະຕິບັດທາງວິນຍານທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເທວະດາເລກ 40 ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນການເອີ້ນເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທາງວິນຍານ, ເວລາຂອງການທົດສອບ, ແຕ່ຍັງເປັນເວລາຂອງພອນແລະການເກີດໃຫມ່.
ເທວະດາເລກ 40 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ເລກເທວະດາ 40 ມີຄວາມໝາຍເປັນສັນຍາລັກອັນເລິກເຊິ່ງສາມາດນຳໄປຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຫຼາຍຢ່າງ. ໃນປະເພນີທາງວິນຍານແລະວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ, ຈໍານວນນີ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການຫັນປ່ຽນ, ການກະກຽມສໍາລັບການປ່ຽນແປງແລະຂັ້ນຕອນໃຫມ່ໃນຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ນາງຟ້າເລກ 40 ສາມາດນໍາເອົາ:
- ໄລຍະເວລາຂອງການເອົາຊະນະການທົດລອງ: ຕົວເລກ 40 ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາຂອງການທົດສອບແລະການເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນປະເພນີຂອງຄຣິສຕຽນ, 40 ມື້ແລະຄືນທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນທະເລຊາຍເປັນສັນຍາລັກເວລາຂອງການທົດສອບທາງວິນຍານແລະການກະກຽມສໍາລັບການຮັບໃຊ້.
- ການກະກຽມສໍາລັບການປ່ຽນແປງ: ເທວະດາເລກ 40 ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການກະກຽມສໍາລັບການປ່ຽນແປງແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ຽນແປງແລະຍອມຮັບພວກມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງທໍາມະຊາດຂອງຊີວິດ.
- ການເກີດໃຫມ່ທາງວິນຍານ: ໃນປະເພນີທາງວິນຍານຕ່າງໆ, ຕົວເລກ 40 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດໃຫມ່ທາງວິນຍານແລະການຊໍາລະລ້າງ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ບຸກຄົນສາມາດຫັນໄປສູ່ຈິດວິນຍານຂອງຕົນ, ຝຶກສະມາທິແລະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມກົມກຽວກັບຕົນເອງແລະໂລກ.
- ໄລຍະເວລາຂອງພອນແລະການຂະຫຍາຍຕົວ: ການຕີຄວາມໝາຍບາງຢ່າງຂອງຕົວເລກທູດສະຫວັນ 40 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາຂອງພອນແລະການເຕີບໃຫຍ່. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອໍານາດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວ, ທັງສ່ວນບຸກຄົນແລະທາງວິນຍານ.
- ສັນຍາລັກຂອງສະຖຽນລະພາບແລະພື້ນຖານ: ຕົວເລກ 4, ເຊິ່ງປະກອບເປັນຈໍານວນ 40, ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄໍາສັ່ງແລະພື້ນຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ເທວະດາເລກ 40 ຍັງສາມາດສະແດງເຖິງການເສີມສ້າງພື້ນຖານແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນຊີວິດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເທວະດາໝາຍເລກ 40 ມີຄວາມໝາຍທີ່ເປັນສັນຍາລັກອັນເລິກເຊິ່ງ ສາມາດຊ່ວຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບການປ່ຽນແປງ ແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ.
ເທວະດາເລກ 40 ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາ
ເລກເທວະດາ 40 ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະລຶກລັບທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຫຼືອໍານາດທາງວິນຍານທີ່ສູງກວ່າ. ເມື່ອພວກເຮົາພົບຕົວເລກນີ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານວ່າເທວະດາກໍາລັງພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຫຼືທິດທາງທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັນຍາລັກຂອງຕົວເລກ 40 ໃນສະພາບການຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາແລະສະຖານະການໃນປະຈຸບັນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມນີ້.
ຕົວເລກ 40 ມີຮາກເລິກຢູ່ໃນວັດທະນະທໍາແລະປະເພນີຕ່າງໆ, ແລະສັນຍາລັກຂອງມັນສາມາດຖືກຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 40 ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາຂອງການທົດສອບ, ການກະກຽມແລະການເກີດໃຫມ່. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າໂມເຊໃຊ້ເວລາ 40 ມື້ຢູ່ເທິງພູເພື່ອຮັບເອົາພະບັນຍັດຈາກພະເຈົ້າ ແລະພະເຍຊູໃຊ້ເວລາ 40 ມື້ຢູ່ໃນທະເລຊາຍກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມພາລະກິດຂອງພະອົງ.
ໃນປະເພນີທາງວິນຍານອື່ນໆ, ຕົວເລກ 40 ຍັງມີລັກສະນະຂອງຕົນເອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນອິດສະລາມ, ມັນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າສາດສະດາ Muhammad ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທໍາອິດຈາກ Allah ຜ່ານທູດ Gabriel, ແລະເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອລາວມີອາຍຸ 40 ປີ. ໃນສະພາບການນີ້, ຕົວເລກ 40 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຫດການທີ່ສໍາຄັນແລະການຫັນປ່ຽນທາງວິນຍານ.
ເລກເທວະດາ 40 ຍັງສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການກະກຽມສໍາລັບສິ່ງໃຫມ່ແລະສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ອາດຈະເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງວິນຍານຂອງພວກເຮົາແລະເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນໃຫມ່ຂອງການພັດທະນາ. ຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເສີມສ້າງພື້ນຖານແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນອະນາຄົດ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າແຕ່ລະຄົນສາມາດຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງຕົວເລກທູດແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຄວາມ ໝາຍ ຂອງພວກມັນອາດຈະຂື້ນກັບສະພາບການແລະສະຖານະການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຟັງຄວາມຮູ້ສຶກແລະສະຕິປັນຍາພາຍໃນຂອງເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ທູດ 40 ປະຕິບັດ.
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