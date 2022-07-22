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ເລກເທວະດາ 26 - ຕົວເລກເທວະດາ. ຄວາມຫມາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງເລກ 26.

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ເທວະດາເລກ 26

ເທວະດາເລກ 26 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນແລະຄຸນລັກສະນະຂອງເລກ 2 ແລະເລກ 6. ເທວະດາເລກ 26 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເທົ່າທຽມແລະ duality ຂອງໂລກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ຄວາມເປັນຈິງ 26D ຂອງພວກເຮົາ, ແລະການຮັບໃຊ້ແລະຈຸດປະສົງທີ່ສູງກວ່າ. , ການທູດ, ການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມື, ການປັບຕົວ, ການທູດ, ຄວາມກົມກຽວກັນ, ຄວາມສົມດຸນແລະຄວາມສົມດຸນ, ສັດທາແລະຄວາມຫວັງ, ຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດແລະພາລະກິດຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ. ເລກຫົກ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານຂອງຄວາມຮັກ, ການສຶກສາ, ຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພຣະຄຸນ, ຄວາມກະຕັນຍູ, ການສອນຄົນອື່ນ, ດ້ານການເງິນແລະວັດຖຸຂອງຊີວິດ, ແລະຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຄອບຄົວແລະເຮືອນ. . ທັງສອງຕົວເລກນີ້ປະສົມປະສານພະລັງງານຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງການສັ່ນສະເທືອນຂອງເທວະດາເລກ 2. ຕົວເລກ 6 ຍັງຫມາຍເຖິງຕົວເລກທູດ (8 + XNUMX = XNUMX), ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງ infinity.

ເລກ 26 ຄວນເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຂອງເຈົ້າວ່າທຸກຄວາມຕ້ອງການທາງໂລກ, ວັດຖຸແລະການເງິນຂອງເຈົ້າຈະຖືກຕອບສະຫນອງສະເຫມີຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຮັກສາຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພະລັງງານຂອງຈັກກະວານເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າມີທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ໂດຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ intuition ແລະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມັນ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ທ່ານ​. ໂດຍການຟັງສະຕິປັນຍາພາຍໃນຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການໃນທາງບວກຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຮັບປະກັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.

ເທວະດາເລກ 26 ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ການທູດແລະການຮ່ວມມືໃນການໂຕ້ຕອບທັງດ້ານວິຊາຊີບແລະສ່ວນບຸກຄົນ. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຈາກຜູ້ທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຮຽນຮູ້ ຫຼືໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກການກະທໍາຂອງເຈົ້າ. ຕົວເລກນີ້ຫມາຍເຖິງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດພາລະກິດອັນສູງສົ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດແລະລາງວັນໃຫ້ທ່ານທັງທາງວິນຍານແລະຈິດໃຈ. ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ຂວັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັກ, ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ທີ່​ຊື່​ສັດ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ດຶງ​ດູດ​ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແລະ​ລາງ​ວັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​. ເທວະດາເລກ 26 ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄດ້ຮັບຊື່ສຽງແລະດັ່ງນັ້ນລາງວັນທາງດ້ານວັດຖຸແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

 ເຈົ້າມັກຈະເຫັນຕົວເລກອື່ນບໍ? ເຈົ້າຢາກຮູ້ອັນໃດ? ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານໃນຄໍາເຫັນ. ຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະຖາມຄໍາຖາມ.

ນາມາສເຕ. ອັນສູງສົ່ງໃນຂ້ອຍກົ້ມຂາບຕໍ່ອັນສູງສົ່ງໃນເຈົ້າ.