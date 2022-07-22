ເລກເທວະດາ 26 - ຕົວເລກເທວະດາ. ຄວາມຫມາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງເລກ 26.
ເທວະດາເລກ 26
ເທວະດາເລກ 26 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນແລະຄຸນລັກສະນະຂອງເລກ 2 ແລະເລກ 6. ເທວະດາເລກ 26 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເທົ່າທຽມແລະ duality ຂອງໂລກທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ຄວາມເປັນຈິງ 26D ຂອງພວກເຮົາ, ແລະການຮັບໃຊ້ແລະຈຸດປະສົງທີ່ສູງກວ່າ. , ການທູດ, ການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມື, ການປັບຕົວ, ການທູດ, ຄວາມກົມກຽວກັນ, ຄວາມສົມດຸນແລະຄວາມສົມດຸນ, ສັດທາແລະຄວາມຫວັງ, ຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດແລະພາລະກິດຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ. ເລກຫົກ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານຂອງຄວາມຮັກ, ການສຶກສາ, ຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພຣະຄຸນ, ຄວາມກະຕັນຍູ, ການສອນຄົນອື່ນ, ດ້ານການເງິນແລະວັດຖຸຂອງຊີວິດ, ແລະຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຄອບຄົວແລະເຮືອນ. . ທັງສອງຕົວເລກນີ້ປະສົມປະສານພະລັງງານຂອງພວກເຂົາເພື່ອສ້າງການສັ່ນສະເທືອນຂອງເທວະດາເລກ 2. ຕົວເລກ 6 ຍັງຫມາຍເຖິງຕົວເລກທູດ (8 + XNUMX = XNUMX), ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງ infinity.
ເລກ 26 ຄວນເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຂອງເຈົ້າວ່າທຸກຄວາມຕ້ອງການທາງໂລກ, ວັດຖຸແລະການເງິນຂອງເຈົ້າຈະຖືກຕອບສະຫນອງສະເຫມີຕາບໃດທີ່ເຈົ້າຮັກສາຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພະລັງງານຂອງຈັກກະວານເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າມີທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍຄວາມສະຫວ່າງໃນອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານແລະ intuition ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມັນໄປຕາມເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ. ໂດຍການຟັງສະຕິປັນຍາພາຍໃນຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດດໍາເນີນການໃນທາງບວກຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຮັບປະກັນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ເທວະດາເລກ 26 ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ການທູດແລະການຮ່ວມມືໃນການໂຕ້ຕອບທັງດ້ານວິຊາຊີບແລະສ່ວນບຸກຄົນ. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຈາກຜູ້ທີ່ຄົນອື່ນສາມາດຮຽນຮູ້ ຫຼືໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກການກະທໍາຂອງເຈົ້າ. ຕົວເລກນີ້ຫມາຍເຖິງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດພາລະກິດອັນສູງສົ່ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດແລະລາງວັນໃຫ້ທ່ານທັງທາງວິນຍານແລະຈິດໃຈ. ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນດ້ວຍຄວາມຮັກ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ກຸ່ມຄົນທີ່ຈະເປັນເພື່ອນທີ່ຊື່ສັດຂອງເຈົ້າ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະສາມາດດຶງດູດແລະຮັບຮູ້ອຸປະກອນການແລະລາງວັນທາງດ້ານການເງິນ. ເທວະດາເລກ 26 ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄດ້ຮັບຊື່ສຽງແລະດັ່ງນັ້ນລາງວັນທາງດ້ານວັດຖຸແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ເຈົ້າມັກຈະເຫັນຕົວເລກອື່ນບໍ? ເຈົ້າຢາກຮູ້ອັນໃດ? ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານໃນຄໍາເຫັນ. ຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອປຶກສາຫາລືແລະຖາມຄໍາຖາມ.
ນາມາສເຕ. ອັນສູງສົ່ງໃນຂ້ອຍກົ້ມຂາບຕໍ່ອັນສູງສົ່ງໃນເຈົ້າ.
Croitoru Gabriela
Mulțumesc cu recunoștință.