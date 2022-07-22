ເລກເທວະດາ 24 - ຕົວເລກຂອງຕົວເລກແລະຄວາມໝາຍເທວະດາຂອງເລກ 24.
ເທວະດາເລກ 24
ເທວະດາເລກ 24 ປະກອບດ້ວຍການສັ່ນສະເທືອນຂອງເລກ 2 ແລະເລກ 4. ເທວະດາເລກ 4 ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານຂອງຄວາມສົມດຸນ, ຄວາມສົມດຸນ, ຄວາມກົມກຽວ, ຄູ່ (ຄູ່), ຄວາມສໍາພັນແລະຄວາມສໍາພັນ (ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຮັກ), ການຮ່ວມມືແລະການທູດ, ການຮ່ວມມື. ແລະພາລະກິດທາງວິນຍານແລະທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າ. ຈຸດປະສົງອັນສູງສົ່ງຂອງຊີວິດ. ເທວະດາເລກ 24, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນຂອງການຈັດຕັ້ງ, ການປະຕິບັດ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມສັດຊື່, ສະຕິປັນຍາພາຍໃນ, ແລະເຮັດວຽກຫນັກເພື່ອສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ. ພະລັງງານຂອງສີ່ແມ່ນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ passion ຂອງທ່ານ, ທີ່ທ່ານຄວນເຮັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດໃນເວລາທີ່ວາງແຜນອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ຕົວເລກນີ້ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງ Archangels. ເລກເທວະດາ 6 ຍັງສາມາດພົວພັນກັບເລກ 2 (4 + 6 = XNUMX).
ເທວະດາເລກ 24 ມີຂໍ້ຄວາມເຕືອນໃຈໃຫ້ທ່ານຟັງສະຕິປັນຍາແລະສະຕິປັນຍາພາຍໃນຂອງເຈົ້າ. ໄວ້ວາງໃຈກັບທູດສະຫວັນເພາະວ່າພວກເຂົາຫມາຍເຖິງການສະຫນອງທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າສຸມໃສ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍແລະຄວາມປາຖະຫນາສູງສຸດຂອງເຈົ້າ. ຮັກສາສັດທາແລະໄວ້ວາງໃຈໃນອໍານາດຂອງເທວະດາ, ຖິ້ມຄວາມກັງວົນແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈົ້າໃສ່ເທວະດາເພື່ອປ່ຽນພວກມັນແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ຂໍໃຫ້ເທວະດາຊ່ວຍແລະເບິ່ງແຍງໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາຢູ່ກັບທ່ານ, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທ່ານ.
ເລກ 24 ເອົາຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຂອງເຈົ້າເພື່ອສົ່ງສັນຍານໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບັນຂອງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ເຊື່ອໃນຕົວທ່ານເອງ, ໃນຄວາມສາມາດແລະພອນສະຫວັນຂອງທ່ານ, ເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດແລະບັນລຸຄວາມປາຖະຫນາແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງທ່ານ. ເຊື່ອວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານພຽງແຕ່ຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ, ທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຖ້າເຈົ້າເຫັນເທວະດາເລກ 24, ມັນມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າເທວະດາກໍາລັງສົ່ງກໍາລັງໃຈໃນທາງບວກໃຫ້ກັບເຈົ້າເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈ, ຄວາມນັບຖືຕົນເອງແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈຕົນເອງ. ວຽກງານ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ພະລັງງານທີ່ເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ກັບຕົນເອງໃນຫຼາຍສະຖານະການໃນອະດີດໃນປັດຈຸບັນຈະສ້າງພື້ນຖານອັນເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເທວະດາກໍາລັງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈຕົວເອງແລະສະຕິປັນຍາຂອງເຈົ້າ. ຮູ້ວ່າປະຈຸບັນເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຊີວິດ.
ນາມາສເຕ.
Ivana Krpetič
sotonisti vijeroju u brojeve i one osobe koje nemaju vijeru koji ne znaju što su sveti sakramenti po se ograđuju sa brojevima jer su sotone u ljudskom tijelu prepoznaju sebe u tuđoj brigi i problemima