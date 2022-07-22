ເທວະດາເລກ 22 - Numerology. ຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເລກ 22 ແມ່ນຫຍັງ?
ເທວະດາເລກ 22
ເທວະດາເລກ 22 ປະຕິບັດການສັ່ນສະເທືອນແລະພະລັງງານຂອງເລກ 2, ແຕ່ພວກມັນຖືກຂະຫຍາຍອອກ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາ "ພັດທະນາ", ມັກຈະຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ສັງເກດເຫັນຕົວເລກ 2, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 22, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ: 222. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍຄົນເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລະສັງເກດເຫັນບາງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຕົວເລກ 222. ຈໍານວນ 2 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ. ກັບພາລະກິດຂອງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານແລະ "ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ" ອັນສູງສົ່ງຂອງທ່ານ Aka ຈຸດປະສົງຂອງຊີວິດ. ຕົວເລກນີ້ມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນ: ຄວາມກົມກຽວ, ຄວາມສໍາພັນແລະຄວາມສໍາພັນ (ບໍ່ພຽງແຕ່ romantic), ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການທູດ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກັບສະຖານະການ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ. ຕົວເລກ 22 ນໍາເອົາພະລັງງານຂອງ intuition, ຄວາມກົມກຽວແລະຄວາມສົມດູນ, evolution, ການບໍລິການ, ການທູດ, ການປັບຕົວ, philanthropy, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ອາລົມ, ອຸດົມການ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສ່ວນບຸກຄົນ, evolution, ການພັດທະນາ. ຕົວເລກນີ້ຍັງເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປາຖະໜາອັນສູງສຸດ ແລະອຸດົມການຂອງທ່ານ, ມັນແມ່ນຈຳນວນພະລັງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມສຳເລັດ. ເທວະດາ, ໂດຍຜ່ານຕົວເລກ 22, ຕ້ອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກຫນັກໃນພາລະກິດຂອງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານແລະເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາທາງວິນຍານ.
ໝາຍ ເລກ 22 ນີ້ແມ່ນຕົວເລກແຊ້ມ. ຮູບລັກສະນະຂອງມັນມັກຈະນໍາເອົາໂອກາດແລະໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ຍັງປະກອບມີຈໍານວນເທວະດາ 4, ແຕ່ໃນການສັ່ນສະເທືອນຂອງມັນບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍກ່ວາຮູບແບບຕ່ໍາສຸດຂອງຕົວເລກ 22 ໃນລັກສະນະນີ້.
ເທວະດາເລກ 22 ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດແລະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຝັນ, ເປົ້າຫມາຍແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ສຸດ. ຜ່ານຕົວເລກນີ້, ເທວະດາຖືຂໍ້ຄວາມ, ຂໍໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຊີວິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ກວ້າງກວ່າ, ເລືອກເປົ້າຫມາຍສູງສຸດແລະພະຍາຍາມສໍາລັບມັນໃນຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆ. ສຸມໃສ່ສິ່ງເລັກນ້ອຍແລະລາຍລະອຽດ, ພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງເຈົ້າ, ແລະໃນໄວໆນີ້ທ່ານຈະເຫັນຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການຂອງຄວາມເປັນຈິງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງເຈົ້າໃນລັດສະຫມີພາບທັງຫມົດ. ເລກ 22 ຊຸກຍູ້ເຈົ້າໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເລື່ອງວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນເລື່ອງທາງວິນຍານ. ທ່ານຕ້ອງຍຶດຫມັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານແລະຮັກສາທັດສະນະໃນແງ່ດີແລະທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກເພື່ອຮັກສາຂະບວນການສະແດງຄວາມເປັນຈິງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ແລ້ວ.
ເລກ 22 ເປັນຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສຸມໃສ່ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມສົມດຸນໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ. ຍຶດຫມັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າແລະປະຕິບັດມັນ, ຮັກສາມັນຢູ່ໃນໃຈໃນເວລາທີ່ຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ. ທ່ານມີຄວາມສົດໃສດ້ານແລະການຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດ, ຖ້າທ່ານຮັກສາຈຸດປະສົງແລະຈຸດສຸມຂອງທ່ານແລະປະຕິບັດຕາມສະຕິປັນຍາແລະສະຕິປັນຍາພາຍໃນ, ທ່ານຈະດຶງດູດສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງທ່ານ.
ກະລຸນາບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງທ່ານ. ມີຕົວເລກທີ່ເຈົ້າເຫັນເລື້ອຍໆບໍ? ຂ້ອຍຄວນຂຽນກ່ຽວກັບອັນໃດ?
ນາມາສເຕ. ອັນສູງສົ່ງໃນຂ້ອຍກົ້ມຂາບຕໍ່ອັນສູງສົ່ງໃນເຈົ້າ.
ອອກຈາກ Reply ເປັນ