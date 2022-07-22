ເທວະດາເລກ 15 - ເລກ. ຂໍ້ຄວາມຂອງທູດສະຫວັນໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນຈໍານວນ 15.
ເທວະດາເລກ 15
ໂດຍຜ່ານການ ເບີ 15 ທູດສະຫວັນກໍາລັງສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ທ່ານເປັນສັນຍານວ່າຄວາມຄິດແລະຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າກໍາລັງນໍາພາເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ. ທູດສະຫວັນຂອງເຈົ້າກໍາລັງຊຸກຍູ້ເຈົ້າໃຫ້ເລືອກຊີວິດທີ່ດີ, ໃນທາງບວກ. ທູດສະຫວັນຈະຊີ້ນຳແລະສະໜັບສະໜູນເຈົ້າຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງການເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້. ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນຢ່າງໄວວາວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າ, ແຕ່ຄົນອື່ນເຊັ່ນກັນ. ເຈົ້າຈະຄ່ອຍໆປະຖິ້ມນິໄສທີ່ບໍ່ດີ ແລະຂໍ້ຈຳກັດອັນເກົ່າຂອງເຈົ້າໄປເທື່ອລະອັນ, ສ້າງບ່ອນຫວ່າງໃຫ້ກັບສິ່ງໃໝ່ໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ.
ເທວະດາເລກ 15 ມັນເປັນການປະສົມຂອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງເລກ 1 ແລະເລກ 5. ຕົວເລກ 1 ຫມາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ຄວາມສໍາເລັດ, ກິດຈະກໍາ, ຄວາມສໍາເລັດ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມອົດທົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເທວະດາຫ້າ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງງານຂອງການກະຕຸ້ນການປັບຕົວ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຖານະການ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ອຸດົມການ, ຍອມຮັບທາງເລືອກຊີວິດ, ແລະຊັບພະຍາກອນ. ຕົວເລກນີ້ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃນແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະສະເພາະຂອງຕົນເອງ. ຢ່າປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງເຈົ້າພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ຖ້າມັນບໍ່ເຮັດຜິດຕໍ່ໃຜ. ຕົວເລກ 5 ແລະ 15 ຮ່ວມກັນເປັນການສັ່ນສະເທືອນຂອງຕົວເລກ 15, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງຄວາມຮັກ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ການສອນຄົນອື່ນແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບພະລັງງານທາງວິນຍານທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເລກ 6 ຍັງສາມາດຫມາຍເຖິງເທວະດາເລກ 1 (5 + 6 = XNUMX).
ເທວະດາເລກ 15 ຍັງນໍາເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ຄວາມຄິດແລະການກະທໍາຂອງເຈົ້າຄວນຈະມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ເປົ້າຫມາຍແລະຄວາມປາຖະຫນາຂອງເຈົ້າສະເຫມີ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຶງດູດບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມປາຖະຫນາທາງວັດຖຸຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງອຸດົມການສູງສຸດທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າ. ໃຊ້ການເບິ່ງເຫັນແລະການຢືນຢັນໃນທາງບວກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂອງຫົວຂໍ້ໃນຂະນະທີ່ຄາດວ່າຈະມີກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດຶງດູດ.
Philippe Ndigaruye
Kwa mukthasar huu ni sahihi kabisa Ila mungu awezeshe muja wake basi th