ເທວະດາເລກ 14 - Numerology. ຂໍ້ຄວາມຂອງທູດສະຫວັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເລກ 14 ແມ່ນຫຍັງ?
ເທວະດາເລກ 14
ເທວະດາເລກ 14 ແມ່ນການປະສົມທີ່ແຂງແຮງຂອງຕົວເລກ 1 ແລະ 4. ຕົວເລກ 1 ໃນກໍລະນີນີ້ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງຄວາມສໍາເລັດ, ການປະຕິບັດຕົນເອງ, ຜົນສໍາເລັດ, ໂຄງການໃຫມ່ແລະການລິເລີ່ມ. ເທວະດາເລກ 4, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃຫ້ພະລັງງານຂອງການປະຕິບັດ, ຄວາມເປັນປົກກະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຄວາມຈິງ, ຄວາມພະຍາຍາມ, ລະບົບ, ຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມຊື່ສັດ, ແລະບັນລຸເປົ້າຫມາຍ. ຮ່ວມກັນພວກມັນເຂົ້າໄປໃນຮູບຮ່າງທີ່ສວຍງາມ ເທວະດາເລກ 14 ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມສົມດູນແລະຄວາມກົມກຽວ, ຄວາມລະມັດລະວັງ, ຄວາມອົດກັ້ນ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ, ເອກະລາດ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຄວາມຫມັ້ນໃຈຕົນເອງ, ຄວາມສາມັກຄີແລະສະຫະພັນ. ເລກ 14 ຍັງພົວພັນກັບເທວະດາເລກ 5 (1 + 4 = 5).
ເທວະດາ ຂໍ້ຄວາມຂອງຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດເປັນການເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງສິ່ງທີ່ທ່ານປາດຖະຫນາ.
ໝາຍ ເລກ 14 ຖືຂໍ້ຄວາມຂອງຄວາມສໍາເລັດທາງດ້ານການເງິນ, ທຸລະກິດແລະອຸປະກອນການ. ເທວະດາຕ້ອງການໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍສະຕິປັນຍາຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ, ການປະຕິບັດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຊີວິດ. ທ່ານຄວນສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າແລະສັບສົນຫຼາຍ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງເລື່ອງເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍຜ່ານການ ເທວະດາເລກ 14 ທູດສະຫວັນຢາກບອກເຈົ້າໃຫ້ຕັ້ງໃຈຢູ່ສະເໝີ ຖ້າເຈົ້າຢາກດຶງດູດຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າກາຍເປັນຈິງ. ໃຊ້ການຢືນຢັນໃນທາງບວກແລະຄວາມຕັ້ງໃຈ. ຢ່າຖືກລົບກວນໂດຍສິ່ງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນຫຼືອຸປະສັກນ້ອຍໆໃນເສັ້ນທາງຂອງເຈົ້າ. ເລກ 14 ເນັ້ນຫນັກຢ່າງຊັດເຈນວ່າເທວະດາຊ່ວຍເຈົ້າໃນເວລາທີ່ທ່ານປະຕິບັດຄວາມປາຖະຫນາຂອງເຈົ້າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກົດແຫ່ງການດຶງດູດ.
ເທວະດາເລກ 14 ມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານເຕີບໂຕ, ປ່ຽນແປງໃຫມ່, ປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວຫນ້າ, ແລະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາຂອງທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ. ການເຮັດວຽກແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທຶນໃນອະນາຄົດຂອງເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ເຈົ້າເປັນເວລາດົນນານ.
Philippe Ndigaruye
Nashukuru Kwa nakala hii Ila tupo njiani vigezo taari nimeanza kufaulu kupata uzibitisho kamili Ila kujifunza Huku hadi lini? mbona mtandao ya kijamii inasema bado musafara? Kila jambo niuvumilivu. wamekataza vingi Ila sion vyote husika Ila nikuwa lakini kwakila jambo,mengine tutayaacha taratibu hadi tuwe vyema