ການ Detox ຫລັງລະດູຮ້ອນນີ້ແມ່ນການຟື້ນຟູຄວາມຕ້ອງການຂອງຜິວຫນັງຂອງເຈົ້າສໍາລັບລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ
ເນື້ອຫາ:
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນທາງດ້ານເຕັກນິກຈະແກ່ຍາວເຖິງທ້າຍເດືອນກັນຍາ, ໃຫ້ປະເຊີນກັບມັນ, ທຸກຄົນກໍາລັງເວົ້າຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການກັບລະດູການຫຼັງຈາກວັນແຮງງານ. ອັນດັບຕົ້ນຂອງລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດສຳລັບການກຽມລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນບໍ? ມອບຄວາມຮັກທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຜິວໜັງຂອງພວກເຮົາຫຼັງຈາກລະດູຮ້ອນລະດູຮ້ອນ. ພິຈາລະນາ: ຄວາມລົ້ມເຫລວເລື້ອຍໆໃນ ສະລອຍນ້ໍາທີ່ມີ chlorine, ສາມເດືອນຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສີບົວແລະບາງທີເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍເກີນໄປ ອາບແດດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອທີ່ດີ ທາຄີມກັນແດດ summer ທັງຫມົດ, ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຮູຂຸມຂົນອຸດຕັນ, ຜິວຫນັງແຫ້ງ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດແລະປາກແຕກມັກຈະເປັນຄວາມກັງວົນໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ. ໂຊກດີ, ທັງໝົດມັນຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອປັບສະພາບຜິວຂອງເຈົ້າຄືນມາແມ່ນການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບການເບິ່ງແຍງຜິວໜ້າໃນລະດູຮ້ອນປັດຈຸບັນຂອງເຈົ້າ. ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາເລັກນ້ອຍບໍ? ອ່ານກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການລ້າງຜິວຫນັງຂອງເຈົ້າຫຼັງຈາກລະດູຮ້ອນ.
ຮູຂຸມຂົນສະອາດ
ຫຼັງຈາກອາກາດຮ້ອນ, ຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເດືອນ, ເຈົ້າຄົງຈະສັງເກດເຫັນເຫື່ອ, ຝຸ່ນ, ແລະນໍ້າມັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນເທິງຜິວໜັງຂອງເຈົ້າ. ເຫື່ອຂອງເຈົ້າ, ປະສົມກັບເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າ ແລະມົນລະພິດ, ສາມາດທຳລາຍໃບໜ້າຂອງເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຮູຂຸມຂົນອຸດຕັນ. ເພື່ອປັບປຸງຮູບລັກສະນະຂອງຮູຂຸມຂົນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ, ເຮັດຄວາມສະອາດໃບຫນ້າຂອງທ່ານດ້ວຍຫນ້າກາກທີ່ບໍລິສຸດ. ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກແມ່ນ Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ Amazonian White Clay ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຫນັງສະອາດ, ດຶງເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ sebum, ແລະຮູຂຸມຂົນທີ່ແຫນ້ນຫນາ.
ຊຸ່ມຊື່ນ, ຊຸ່ມຊື່ນ, ຊຸ່ມຊື່ນ
ຢ່າງຈິງຈັງ, ພວກເຮົາຈິງຈັງ. ພວກເຮົາເວົ້າຄຣີມກາງຄືນ, ຄຣີມກາງເວັນ, ຄີມ SPF, ນໍ້າມັນ, ຄີມທາຜິວ ... ຍິ່ງດີ. chlorine, ນ້ໍາເກືອ, ແລະຮັງສີ UV ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງຂອງທ່ານແຫ້ງ, ສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. CeraVe Moisturizing Cream ມີໂຄງສ້າງທີ່ອຸດົມສົມບູນແຕ່ບໍ່ເປັນ greasy ແລະ infused ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: hydrating ອາຊິດ hyaluronic ແລະ ceramides ເພື່ອຊ່ວຍສ້ອມແປງແລະຮັກສາອຸປະສັກທໍາມະຊາດຂອງຜິວຫນັງ. ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບໃບຫນ້າແລະຮ່າງກາຍ.
ການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດທີ່ມີຢູ່
ເມື່ອຄວາມສະຫວ່າງໃນລະດູຮ້ອນຂອງເຈົ້າເລີ່ມຈາງລົງ, ເຈົ້າອາດຈະເລີ່ມສັງເກດເຫັນບາງອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດ - ຄິດວ່າມີ freckles, ຈຸດດ່າງ ດຳ, ຫຼືສີຜິວທີ່ບໍ່ສະ ເໝີ ພາບ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຮັງສີ UV (ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະທາຄີມກັນແດດປະຈໍາວັນ), ແຕ່ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດຢູ່ເທິງຜິວຫນັງດ້ວຍເຊລັມວິຕາມິນ C ເຊັ່ນ La Roche. -Posay ວິຕາມິນຊີບໍລິສຸດ 10% ເຊລ້ຳບຳລຸງຜິວໜ້າ ປັບສີຜິວໃຫ້ລຽບນຽນ ແລະຊຸ່ມຊື່ນ.
ໃຊ້ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະແລະ sunscreen
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງແລະລະດູຫນາວ, ສະນັ້ນຢ່າຂ້າມຄີມກັນແດດ. ກວດເບິ່ງ La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 ເພື່ອປົກປ້ອງສູງສຸດແລະເຫມາະສົມກັບທຸກສະພາບຜິວ, ລວມທັງຄວາມອ່ອນໄຫວ. ສໍາລັບການເພີ່ມການປົກປ້ອງຈາກຜູ້ຮຸກຮານສິ່ງແວດລ້ອມແລະຫຼຸດຜ່ອນອາການທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງອາຍຸ, ຈັບຄູ່ກັນແດດຂອງທ່ານກັບເຊລັ່ມທີ່ອຸດົມດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເຊັ່ນ SkinCeuticals CE Ferulic.
Exfoliate ຜິວຫນັງຂອງທ່ານ
ການຂັດຜິວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສະເໝີ, ແຕ່ຈຳເປັນໂດຍສະເພາະເມື່ອເຈົ້າພະຍາຍາມປັບປ່ຽນຜິວໜັງຂອງເຈົ້າຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກລະດູເຫື່ອອອກເປັນເວລາດົນນານ. ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນແຜ່ນຮອງອາຍຸຜິວຫນັງ ZO Skin Health. ມັນເປັນ exfoliator ສານເຄມີທີ່ເອົາຈຸລັງຜິວຫນັງທີ່ຕາຍແລ້ວອອກຈາກຫນ້າຂອງຜິວຫນັງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມມັນສ່ວນເກີນໃນຂະນະທີ່ calming ແລະ soothing ຜິວຫນັງ. ສໍາລັບຮ່າງກາຍ, ລອງໃຊ້ Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. ການຂັດຜີວກາຍທີ່ສຸກໃຈນີ້ກຳຈັດເຊລຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວອອກຈາກຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນແຫ້ງເກີນໄປ. ດ້ວຍການຂັດອະນຸພາກຂອງແກ່ນ apricot ແລະ emollients, ຜິວຫນັງຈະກາຍເປັນອ່ອນແລະລຽບ.
ປິ່ນປົວຕົນເອງ
ຕໍ່ສູ້ກັບຮິມຝີປາກທີ່ແຫ້ງໂດຍການລວມເອົາການຂັດປາກທີ່ຂັດອອກເປັນປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍກຳຈັດຜິວໜັງທີ່ແຫ້ງ, ເປັນດ່າງເທິງຮິມຝີປາກ ແລະ ກຽມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວໜ້າ. ຫລັງຈາກຂັດປາກຂອງເຈົ້າແລ້ວ, ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການດ້ວຍລິບບາມ, ໄມ້, ສີ (ອັນໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ເຈົ້າມັກ) ທີ່ມີສ່ວນປະກອບເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ E, ນໍ້າມັນ, ຫຼື aloe vera. ຕົວຢ່າງ, ລອງໃຊ້ລິບບາລັມຂອງ Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells, ສູດດ້ວຍວິຕາມິນ E, ນໍ້າເຜິ້ງ acacia, beeswax ແລະ rosehip seed oil ເພື່ອຫຼຸດການເກີດຮອຍດ່າງ ແລະຮອຍຫ່ຽວບໍລິເວນຮິມຝີປາກ, ເຮັດໃຫ້ຜິວລຽບນຽນ, ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ.
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