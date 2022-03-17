ຢາຄຸມກຳເນີດໂດຍບໍ່ມີຄວາມລັບ - ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດທາງປາກ. ຄໍາຕອບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ WP abcZdrowie
ຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນເກືອບ 100 ເປີເຊັນ. ການປົກປ້ອງການຖືພາ [123rf.com]
ການຄຸມກໍາເນີດທາງປາກ ເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ຜູ້ຍິງໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍທັງສອງໄວຫນຸ່ມຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ມີເພດສໍາພັນ, ແລະແມ່ຍິງສູງອາຍຸ.
ຢາຄຸມກຳເນີດສາມາດເປັນສອງອົງປະກອບ ຫຼື ສ່ວນປະກອບດຽວ. gynecologist ຕັດສິນໃຈວ່າຢາເມັດໃດທີ່ແມ່ຍິງຄວນກິນ.
ອີງຕາມ Pearl Index, ມີພຽງແຕ່ 1 ໃນ 100 ແມ່ຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທຸກໆມື້. ສ່ວນຫຼາຍມັກ, ການໃສ່ປຸ໋ຍເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຄໍາຖາມທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນການພົວພັນກັບການໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດທາງປາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ WP abcZdrowie.
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ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ: ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານສໍາລັບ 10 ປີ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີເພດສໍາພັນ
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