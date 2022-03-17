» ເພດສໍາພັນ » ຢາຄຸມກຳເນີດໂດຍບໍ່ມີຄວາມລັບ - ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດທາງປາກ. ຄໍາຕອບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ WP abcZdrowie

ຢາຄຸມກຳເນີດໂດຍບໍ່ມີຄວາມລັບ - ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນີດທາງປາກ. ຄໍາຕອບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ WP abcZdrowie

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:
ອັບເດດ:

ຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນເກືອບ 100 ເປີເຊັນ. ການປົກປ້ອງການຖືພາ [123rf.com]

ການຄຸມກໍາເນີດທາງປາກ ເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ຜູ້ຍິງໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍທັງສອງໄວຫນຸ່ມຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ມີເພດສໍາພັນ, ແລະແມ່ຍິງສູງອາຍຸ.

ຢາຄຸມກຳເນີດສາມາດເປັນສອງອົງປະກອບ ຫຼື ສ່ວນປະກອບດຽວ. gynecologist ຕັດສິນໃຈວ່າຢາເມັດໃດທີ່ແມ່ຍິງຄວນກິນ.

ອີງຕາມ Pearl Index, ມີພຽງແຕ່ 1 ໃນ 100 ແມ່ຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດທຸກໆມື້. ສ່ວນຫຼາຍມັກ, ການໃສ່ປຸ໋ຍເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຄໍາຖາມທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນການພົວພັນກັບການໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດທາງປາກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ WP abcZdrowie.

ໃນສະໄລ້ຕໍ່ໄປທ່ານຈະເຫັນ VIDEO

ເບິ່ງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ: ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ງານ​ສໍາ​ລັບ 10 ປີ​. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີເພດສໍາພັນ