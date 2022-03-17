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20 ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມ່ວນກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ - 20 ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ

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1 ຈາກ 720 ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມ່ວນກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ

ລາຄາ 123rf

ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດແລ້ວບໍ? ເຈົ້າຈະແປກໃຈທີ່ເຫັນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຫຼາຍອັນທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້. ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຖືຄວາມລັບຫຼາຍຢ່າງ, ແລະຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄາດໄວ້. ກວດເບິ່ງ 20 ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ.

ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້: ທ່ານ​ໄດ້​ກິນ​ອາ​ຫານ​ນີ້​ກ່ອນ​ການ​ຮ່ວມ​ເພດ​? ເຈົ້າຈະເສຍໃຈ