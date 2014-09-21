ຂ່າວຂອງໂລກຂອງ tattoos


ຂ່າວບ້ານ
ເດັກຍິງທີ່ມີ tattoo octopusເອກະສານທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານກ່ຽວກັບ Dage Morgan - ເຈົ້າຈະມັກມັນ!
15.09.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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Blogger Ivangai ໄດ້ຮັບ tattoo ທໍາອິດຂອງຕົນ!ໃນປັດຈຸບັນ forearm ຂອງ Ivan ໄດ້ຖືກຕົກແຕ່ງດ້ວຍ tattoo ທີ່ມີຄໍາວ່າ INTERNET.
4.09.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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ຄວບຄຸມໂທລະສັບຂອງທ່ານຜ່ານ tattoo ບໍ? ບໍ່ມີບັນຫາ!ເທັກໂນໂລຍີ tattoo ອັດສະລິຍະ.
19.08.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

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ຫຸ່ນຍົນຈະປ່ອຍໃຫ້ນັກແຕ້ມ tattoo ອອກຈາກວຽກບໍ?ວິດີໂອຂອງຫຸ່ນຍົນ tattoo ອຸດສາຫະກໍາທໍາອິດໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ!
5.08.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຂ່າວບ້ານ
ຫມຶກ tattoo ອາດເປັນອັນຕະລາຍ!ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງການສຶກສາໂດຍອົງການເອີຣົບ
25.07.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຮູບ 3
8 ເດັກຍິງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ມີ tattoostattoos ຮຸ່ນທີ່ມີມູນຄ່າຕິດຕາມ
20.07.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ຂ່າວບ້ານ
tattoo lightsaberນັກຮ້ອງຊາວອັງກິດໄດ້ຮັບ tattoo UV ຢູ່ນິ້ວມືກາງຂອງລາວ
18.07.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

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sole tattoosPros ແລະ cons ຂອງແນວໂນ້ມໃຫມ່
16.07.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

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AWP tattooຜູ້ນ Counter Strike ມືອາຊີບໄດ້ຮັບ tattoo ຂອງ rifle sniper
11.06.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ຂ່າວບ້ານ
ເສັ້ນເຈາະທີ່ກ້າຫານທີ່ສຸດຂອງ rapper GalatGalat ຈັດພີມມາຮູບພາບທີ່ມີ inscriptions ໃຫມ່ກ່ຽວກັບຫນ້າເອິກຂອງຕົນ
23.05.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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Igor Gostyunin - ນັກສ້າງຮ່າງກາຍທີ່ມີກະດູກແຂນນັກສ້າງຮ່າງກາຍທີ່ມີຊື່ສຽງໄດ້ຮັບ tattoo ຢູ່ໃນມືຂອງລາວ
28.05.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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tattoo skydivingນັກແຕ້ມ tattoo ຊາວການາດາໄດ້ສັກຢາດ້ວຍຄວາມໄວ 220 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
16.05.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ຂ່າວບ້ານ
ວິດີໂອໃຫມ່ຂອງ Roma Acorn ກ່ຽວກັບ tattoosຄໍາຕອບທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ເຜົາໄຫມ້ຂອງຜູ້ຈອງກ່ຽວກັບ tattoos
12.05.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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tattoo ໃຫມ່ຂອງ Pasha Bumchik ຢູ່ນິ້ວມືຂອງລາວການສ້າງໃຫມ່ຂອງ vlogger ອູແກຣນແມ່ນໄອຄອນ Like, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບປຸ່ມຂອງຊື່ດຽວກັນ
10.04.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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Denis Borisov ໄດ້ແກ້ໄຂແຂນວິດີໂອຂອງຂະບວນການສຸດທ້າຍ tattoo videoblogger ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ
04.04.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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Tattoo Studio Maruhaພາບລວມຂອງຫນຶ່ງໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ tattoo parlors ໃນ St
08.03.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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tattoo ໃນກຽດສັກສີຂອງເດັກນ້ອຍຊື່ແລະວັນເດືອນປີເກີດເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ
02.03.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
gown
Tattoo ໃນຮູບແບບຂອງ dress enchanted ໄດ້ຜູ້ຊາຍຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຮັບ tattoo ໃນຮູບແບບຂອງຮູບພາບຂອງ dress ທີ່ມີຊື່ສຽງ
24.02.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
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Motherland Tattoo ໂດຍ Jeff Monsonນັກຕໍ່ສູ້ MMA ທີ່ມີຊື່ສຽງເຮັດ tattoo ທີ່ສະແດງເຖິງອະນຸສອນສະຖານຂອງວັດທະນະທໍາລັດເຊຍ
22.12.2015ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
KMO_132030_00059_2_t219_235037
ການຫ້າມ tattoos extremistຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ tattoo parlors ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ tattoos Nazi
08.06.2016ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ