47 ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສັກຢາສໍາລັບຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດ
ເນື້ອຫາ:
ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ, tattoos ສະເຫມີມີບົດບາດສໍາຄັນເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຊື່ອ, ສະຖານະພາບ, ການກໍານົດກັບກຸ່ມ, ຫຼືພຽງແຕ່ການຕົກແຕ່ງຮ່າງກາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບັນດາທຸກຮູບແບບແລະຄວາມຫມາຍ, ມີປະເພດພິເສດຂອງ tattoos ທີ່ມີຄວາມເລິກແລະຄວາມຮູ້ສຶກໃນທໍາມະຊາດ - tattoos ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງຄົນທີ່ຮັກທີ່ຕາຍໄປ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ. tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕົບແຕ່ງ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈໍາຂອງຜູ້ຈາກໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີສັນຍາລັກພິເສດແລະຄວາມຫມາຍເລິກ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາໃນມື້ນີ້.
Tattoos ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຈິດໃຈແລະສັນຍາລັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະແລະສໍາຜັດກັບເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕົກແຕ່ງ, ແຕ່ເປັນວິທີການຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍແລະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມຮັກແລະຄວາມ nostalgia ຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເຈັບປວດແລະການສູນເສຍ, ແຕ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມອ່ອນໂຍນແລະຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດສໍາລັບເດັກທີ່ຈາກໄປ.
ອົງປະກອບທາງດ້ານອາລົມຂອງ tattoos ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນເກີນ. ທຸກໆເສັ້ນ, ທຸກໆລາຍລະອຽດຂອງ tattoo ມີຄວາມ ໝາຍ ເລິກເຊິ່ງແລະອາລົມ. ມັນເປັນວິທີສະແດງເຖິງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມໂສກເສົ້າ, ແລະຍັງເປັນວິທີການສະແດງຄວາມຮັກແລະຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ລູກຂອງເຈົ້າທີ່ເສຍຊີວິດ. tattoos ເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຈາກໄປແລະວິທີການທີ່ຈະຮັກສາເຂົາຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນຍາລັກຂອງ tattoos ດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ. ພວກມັນອາດຈະປະກອບມີສັນຍາລັກ ແລະຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດຕໍ່ເດັກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງລາວຂອງລາວ. ຕົວຢ່າງ, ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນວັນເດືອນປີເກີດແລະການເສຍຊີວິດ, ຊື່ຂອງເດັກ, ລັກສະນະທີ່ລາວມັກຈາກກາຕູນຫຼືຫນັງສື, ປີກທູດ, ຫົວໃຈທີ່ມີຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະອື່ນໆ. ແຕ່ລະສັນຍາລັກມີຄວາມໝາຍຂອງຕົນເອງ ແລະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊົງຈຳຂອງລູກຫຼານ ພ້ອມທັງຖ່າຍທອດປະຫວັດສາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງລາວໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ຄວາມເລິກຂອງອາລົມ
ການສູນເສຍລູກເປັນການສູນເສຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດທີ່ພໍ່ແມ່ສາມາດປະເຊີນຫນ້າ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຫວ່າງເປົ່າທີ່ບໍ່ອາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ. ພໍ່ແມ່ທີ່ປະສົບກັບການສູນເສຍດັ່ງກ່າວປະສົບກັບຄວາມຮູ້ສຶກອັນກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງຄວາມເຈັບປວດທີ່ເລິກຊຶ້ງ, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ, ແລະ ມັກຈະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສິ້ນຫວັງ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ.
ດ້ານຈິດໃຈຂອງການເລືອກ tattoo ເປັນວິທີການໂສກເສົ້າແລະການຮັບມືກັບການສູນເສຍ
ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຈໍານວນຫຼາຍ, tattoo ກາຍເປັນວິທີການສະແດງອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍເດັກນ້ອຍ. tattoo ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດສາມາດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊີວິດຂອງລາວ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການສະແດງຄວາມຂົມຂື່ນແລະຄວາມຮັກຂອງລາວ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີທີ່ຈະຮັກສາການພົວພັນກັບຜູ້ຕາຍແລະຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບເຂົາ.
tattoo ອາດຈະຖືກເລືອກເປັນສັນຍາລັກເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງເດັກທີ່ເສຍຊີວິດ. ຕົວຢ່າງ, ມັນສາມາດປະກອບມີຊື່ຂອງລາວ, ວັນເດືອນປີເກີດແລະການເສຍຊີວິດ, ປີກທູດ, ຫຼືສັນຍາລັກອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຫມາຍພິເສດຕໍ່ລາວຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງລາວ.
tattoo ເພື່ອລະນຶກເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າ, ແຕ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກແລະຄວາມລະນຶກ. ນາງຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຕາຍແລະເອົາຊະນະຄວາມເຈັບປວດຂອງການສູນເສຍ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ສາມາດເປັນການຍາກແລະຄິດໄລ່ທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແຕ່ສໍາລັບຈໍານວນຫຼາຍມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອການປິ່ນປົວແລະຍອມຮັບການສູນເສຍ.
ສັນຍາລັກແລະການອອກແບບ
Tattoos ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດມັກຈະເປັນວິທີການສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກ, ຄວາມຊົງຈໍາແລະຄວາມໂສກເສົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າເລືອກສັນຍາລັກແລະ motifs ຕ່າງໆທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດບົ່ງບອກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກ.
ຫນຶ່ງໃນສັນຍາລັກທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນ tattoos ດັ່ງກ່າວແມ່ນນາງຟ້າ. ເທວະດາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ, ຄວາມຫວັງແລະການປະກົດຕົວທາງວິນຍານ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະແດງອອກຂອງເດັກທີ່ໄດ້ຈາກໄປເປັນທູດຜູ້ປົກຄອງ. ສັນຍາລັກທີ່ນິຍົມອື່ນໆລວມມີຮູບເດັກນ້ອຍຫຼືໃບຫນ້າ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍລິສຸດແລະຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງໄວເດັກ, ແລະວັນເດືອນປີເກີດແລະການເສຍຊີວິດເພື່ອຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງຊີວິດຂອງເດັກ.
ການປັບແຕ່ງການອອກແບບ
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ tattoos ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນການປັບແຕ່ງການອອກແບບ. ພໍ່ແມ່ພະຍາຍາມສ້າງ tattoo ທີ່ເປັນເອກະລັກແລະເປັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັນນີ້ອາດຈະລວມເຖິງການໃຊ້ຮູບພາບ ຫຼືສັນຍາລັກທີ່ມີຄວາມຫມາຍໂດຍສະເພາະກັບເດັກ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ສັດ ຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ.
ບາງຄັ້ງ tattoos ຍັງປະກອບມີຄໍາເວົ້າຫຼືປະໂຫຍກທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະກັບເດັກຫຼືຄອບຄົວຂອງລາວ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ການອອກແບບ tattoo ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄົນແລະຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງເດັກ, ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວ.
ພິທີກໍາແລະຄວາມຊົງຈໍາ
ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນ, tattoo ກາຍເປັນປະເພດຂອງພິທີກໍາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບລູກທີ່ເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການກະ ທຳ ນີ້ກາຍເປັນວິທີທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມຊົງ ຈຳ ແລະເປັນອະມະຕະບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີປະສົບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍ.
ຜົນກະທົບຂອງ tattoos ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແລະການປິ່ນປົວຫຼັງຈາກການສູນເສຍ:
tattoo ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈແລະຈິດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພໍ່ແມ່, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານຂະບວນການໂສກເສົ້າແລະການປິ່ນປົວ. ມັນສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມຮັກສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຈາກໄປ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິທີການເພື່ອຊອກຫາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນແລະຄວາມຖ່ອມຕົນ.
ດ້ວຍວິທີນີ້, tattoo ໄດ້ກາຍເປັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການກະທໍາຂອງຄວາມຊົງຈໍາແລະຄວາມເຄົາລົບ, ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຈະຍອມຮັບແລະປຸງແຕ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍ.
ຕົວຢ່າງ ແລະເລື່ອງຈິງ
tattoo ແຕ່ລະອັນໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນເປັນເອກະລັກ, ຄືກັບເລື່ອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງມັນ. ພໍ່ແມ່ບາງຄົນເລືອກຮູບພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊີວິດແລະລັກສະນະຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນ: ຮູບເດັກນ້ອຍຫຼືຂອງຫຼິ້ນ favorite. ຄົນອື່ນເລືອກວັນເດືອນປີເກີດ ແລະການເສຍຊີວິດຕະຫຼອດໄປ ຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງວັນທີ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ. tattoos ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການສະແດງຄວາມຮັກນິລັນດອນແລະຄວາມຮັກສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຈາກໄປ.
ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຈໍານວນຫຼາຍ, tattoo ກາຍເປັນວິທີການສືບຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດແລະຊອກຫາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ. ມັນເຕືອນເຂົາເຈົ້າເຖິງຄວາມຮັກທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່ລູກສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍສາຍຕາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບມືກັບຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄ່ອຍໆກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ເອົາຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກໄວ້ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ.
ສະຫລຸບ
tattoo ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດກາຍເປັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວິທີການສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມໂສກເສົ້າ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍຕະຫຼອດໄປ. ນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກທີ່ຈະເຕືອນເຈົ້າສະເຫມີເຖິງເວລາທີ່ປະເສີດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນແລະເດັກຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄອບຄົວສະເຫມີ.
ໃນສັງຄົມທີ່ທັນສະໄຫມ, tattoo ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດໄດ້ກາຍເປັນວິທີການຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານແລະຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບຜູ້ຕາຍ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວິທີທີ່ຈະເອົາຊະນະຄວາມໂສກເສົ້າ, ແຕ່ຍັງເປັນວິທີທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກແລະຄວາມເຄົາລົບຂອງເຈົ້າຕໍ່ລູກຂອງເຈົ້າ. ນາງຊ່ວຍພໍ່ແມ່ສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດ, ຈື່ຈໍາແລະຮັກລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຄົນອື່ນ.
47 ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສັກຢາສໍາລັບຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດ
47 ແນວຄວາມຄິດການສັກຢາສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍການແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕົນເອງມີຄົນພິເສດທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ. ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ເພີດເພີນກັບແນວຄວາມຄິດ tattoo ເຢັນເຫຼົ່ານີ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລະວ່າທ່ານສາມາດເລືອກການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ.
ເດັກນ້ອຍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະເມື່ອພວກເຂົາຄິດເຖິງພວກເຂົາ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາແຕກແຍກແລະໂສກເສົ້າຫຼາຍ. ຖ້າທ່ານມີລູກທີ່ຕາຍແລ້ວທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຈື່ໄວ້ເປັນພິເສດ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດ ສັກຢາ ໃນກຽດສັກສີຂອງລາວ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ລາວແລະລາວມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍຕໍ່ເຈົ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກໃນໂລກນີ້ແລ້ວ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ໃນ blog ນີ້ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ທ່ານແນວຄວາມຄິດບາງຢ່າງ. tattoos ສ້າງສັນ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາການອອກແບບທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອເຕືອນລູກຂອງທ່ານວ່າລາວຫມົດໄປແລະໃຫ້ກຽດລາວໃນວິທີທີ່ລາວສົມຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ມ່ວນຊື່ນກັບ blog ທີ່ປະເສີດນີ້ແລະແຕ່ລະແນວຄວາມຄິດ tattoo ສໍາລັບລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຢູ່ທີ່ນີ້.
tattoo ສ້າງສັນໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້. ນີ້ແມ່ນການອອກແບບທີ່ສັບສົນຫຼາຍແລະຕ້ອງການຊ່າງ tattoo ມືອາຊີບເພື່ອເຮັດສໍາເລັດມັນ.
ການອອກແບບ tattoo ຈິງຂອງພໍ່ແລະລູກຊາຍຈັບມືເພື່ອເຕືອນລູກຊາຍຂອງເຈົ້າວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປໃນໂລກນີ້. ນີ້ແມ່ນການອອກແບບທີ່ເຢັນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດຕົວທ່ານເອງຖ້າທ່ານສູນເສຍລູກຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບທີ່ສວຍງາມຂອງມືຂອງລູກຊາຍແລະພໍ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ. ການອອກແບບນີ້ຍັງເພີ່ມວັນທີ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການເກີດຫຼືເສຍຊີວິດ, ແລະຊື່ຂອງລູກຂອງທ່ານ.
tattoo ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍຜູ້ເສຍຊີວິດ, ສົມທົບການປະໂຫຍກພິເສດກັບນົກທີ່ບິນ freely. ສະບັບນີ້ໃຊ້ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ: "ຕະຫຼອດໄປຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້ອຍ", ແລະນີ້ແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ພິເສດແລະມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍ.
tattoo ທີ່ມີຊື່ລູກສາວຂອງເຈົ້າທີ່ເສຍຊີວິດແລະປູມເປົ້າເພື່ອເຕືອນລູກສາວຂອງເຈົ້າວ່າລາວຫາຍໄປແລະເຈົ້າຄິດຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນການອອກແບບທີ່ເຢັນທີ່ຈະດົນໃຈທ່ານ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລະນຶກເຖິງລູກສາວທີ່ເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບ tattoo ໃນຮູບຂອງນາງທີ່ທ່ານມັກ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ຕົ້ນໄມ້ພິເສດຂອງ tattoo ຊີວິດ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກສໍາລັບຄອບຄົວແລະຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍທີ່ຫາຍສາບສູນ.
tattoo ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຊາຍ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້. ນີ້ແມ່ນການອອກແບບທີ່ສ້າງສັນຂອງຕີນຂອງລູກຂອງທ່ານ.
tattoo combo ເພື່ອເອົາມືຂອງເຈົ້າແລະລະນຶກເຖິງລູກຊາຍຂອງເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ການອອກແບບ tattoo ງາມຂອງພໍ່ກອດລູກຊາຍ. ນີ້ແມ່ນການອອກແບບທີ່ສວຍງາມເພື່ອລະນຶກເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້.
tattoo ຮອຍຕີນແມ່ນປະສົມປະສານກັບຫົວໃຈເຕັ້ນ. ຮູບແຕ້ມນີ້ເປັນແຫຼ່ງແຮງບັນດານໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການລະນຶກເຖິງລູກທີ່ຕາຍໄປແລ້ວໂດຍການປ່ຽນແທນຮູບໝາທີ່ປະກົດຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມກັບລູກຂອງເຈົ້າ.
Crosses ແມ່ນສະເຫມີເປັນຄວາມຄິດ tattoo ຜິວຫນັງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຈື່ຈໍາເດັກນ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດ, ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
tattoo ນີ້ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈແລະມັນເປັນໂມງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈື່ຈໍາວັນທີການເສຍຊີວິດຂອງລູກຊາຍຂອງເຈົ້າແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈື່ມັນສະເຫມີ.
tattoo ສັນຍາລັກ infinity ລວມກັບຊື່ຂອງລູກຂອງທ່ານທີ່ເສຍຊີວິດເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະຈື່ຈໍາເປັນພິເສດ.
ຄໍາສັບຕ່າງໆສະເຫມີໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສໍາຜັດພິເສດ, ແລະໄດ້ຮັບ tattoo ກັບປະໂຫຍກທີ່ເຈົ້າມັກແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຈື່ຈໍາວ່າລູກຂອງເຈົ້າເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ. ປະໂຫຍກນີ້ດີຫຼາຍຖ້າລູກຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ.
tattoo ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງພິເສດຖ້າລູກຊາຍຂອງເຈົ້າໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລະທ່ານຕ້ອງການຈື່ຈໍາລາວດ້ວຍ tattoo ສ້າງສັນ.
ການອອກແບບ tattoo ຂອງພໍ່ແລະລູກຊາຍນີ້ຖືເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແລະລູກຊາຍແລະເປັນຄວາມຄິດ tattoo ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ກຽດແກ່ລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບ tattoo ນີ້ປະສົມປະສານການອອກແບບທີ່ມີຕົວອັກສອນແລະເປັນພິເສດໃນກຽດສັກສີຂອງລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ. ມັນເປັນການອອກແບບທີ່ສ້າງສັນສົມທົບການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຂອງຊື່ຂອງລູກຊາຍທີ່ມີ silhouette ພໍ່ແລະລູກຊາຍຕົ້ນສະບັບຫຼາຍ.
ປີກເປັນຕົວແທນຂອງເທວະດາ, ແລະຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລະທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຈື່ຈໍາລາວໃນລັກສະນະພິເສດທີ່ມີ tattoo, ການອອກແບບນີ້ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບທ່ານ. ມັນເປັນການອອກແບບທີ່ປະສົມປະສານຮູບແບບປີກທີ່ສວຍງາມທີ່ມີວັນພິເສດສໍາລັບທ່ານ.
ການອອກແບບນີ້ແມ່ນສ້າງສັນຫຼາຍແລະຈະເປັນແຫຼ່ງແຮງບັນດານໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ tattoo ໃນກຽດສັກສີຂອງລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ.
tattoo ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ tattoo ຜິວຫນັງແລະລະນຶກເຖິງລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ຢູ່ແຂນຂອງເຈົ້າ ຫຼືສ່ວນໃດກໍໄດ້ຂອງຮ່າງກາຍເຈົ້າຕ້ອງການ.
tattoo ນີ້ແມ່ນພິເສດຫຼາຍແລະມັນເປັນການອອກແບບທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການດົນໃຈຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງພິເສດເພື່ອຈື່ລູກຂອງທ່ານ.
tattoo ງາມສໍາລັບການດົນໃຈຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດຜິວຫນັງຂອງທ່ານເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້.
tattoo ປີກງາມບວກກັບວັນທີພິເສດຫຼາຍ.
tattoo ທີ່ສວຍງາມທີ່ຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ມັນໃສ່ຜິວຫນັງຂອງເຈົ້າຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃສ່ລູກຂອງເຈົ້າແລະລູກຂອງເຈົ້າໃສ່ຜິວຫນັງຂອງເຈົ້າ.
ການອອກແບບ tattoo ທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລະນຶກເຖິງລູກທີ່ຕາຍແລ້ວຂອງທ່ານແລະເອົາມັນໄປກັບຜິວຫນັງຂອງທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວໃຈຂອງທ່ານ.
ປີກທີ່ສວຍງາມຈະ tattoo ຜິວຫນັງຂອງເຈົ້າແລະໃຫ້ກຽດລູກຊາຍຂອງເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີຢູ່ຂ້າງເຈົ້າ. ມັນເປັນການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງເປັນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ.
ການອອກແບບ tattoo ເທວະດາທີ່ສ້າງສັນເພື່ອນໍາໃຊ້ tattoo ຂະຫນາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະຢູ່ໃນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານມັກທີ່ສຸດ.
tattoo ຫົວໃຈແລະຄອບຄົວເພື່ອເຕືອນລູກຂອງທ່ານວ່າລາວຫມົດໄປ.
ການອອກແບບທີ່ສ້າງສັນ ແລະມີຄວາມຊັບຊ້ອນສູງເພື່ອປະກອບຕົວເຈົ້າເອງ ແລະລະນຶກເຖິງລູກຊາຍທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຂອງເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນ tattoo hourglass ສົມທົບກັບຕົ້ນໄມ້ແລະ silhouettes ພໍ່ແລະລູກຊາຍ.
tattoo ຫົວໃຈທີ່ສວຍງາມລວມກັບວັນທີພິເສດແລະຊື່ຂອງລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
ຮອຍສັກພິເສດທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໃສ່ຜິວ ໜັງ ຂອງເຈົ້າ.
ເອົາ tattoo ສໍາລັບທ່ານດ້ວຍປະໂຫຍກພິເສດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຕືອນຄົນນີ້ວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງປະໂຫຍກທີ່ສວຍງາມ: I will always carry you in my memory ...
ຖ້າເຈົ້າເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຮັກການ tattoo ແບບຈິງໆ, ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງ tattoo ປະເພດນີ້, ເພາະວ່າມັນເປັນການຄັດລອກຮູບຂອງລູກຂອງເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້.
tattoo ສີທີ່ສວຍງາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ແລະລະນຶກເຖິງບຸກຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ.
tattoo ຫົວໃຈທີ່ສວຍງາມແລະງ່າຍດາຍທີ່ມີຫົວໃຈງ່າຍດາຍຫຼາຍທີ່ຈະຈື່ຈໍາແລະໃຫ້ກຽດແກ່ລູກຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບ tattoo silhouette ພໍ່ແລະລູກຊາຍທີ່ສວຍງາມແລະຕົ້ນສະບັບເປັນການເກັບຮັກສາລູກຊາຍຂອງເຈົ້າ.
ການອອກແບບນີ້ແມ່ນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນຫຼາຍແລະເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະເຮັດມັນຕົວທ່ານເອງຖ້າທ່ານຕ້ອງການແບກຂາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຢູ່ກັບທ່ານ. ນີ້ແມ່ນ tattoo ທີ່ປະສົມປະສານການແຕ້ມຮູບທີ່ມີປະໂຫຍກພິເສດຫຼາຍ.
ມັນເປັນການດີສະເຫມີທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍຢູ່ໃນຜິວຫນັງ, ແລະນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທີການເຕືອນເດັກວ່າພວກເຂົາຫມົດໄປ.
tattoo ທີ່ງ່າຍດາຍແລະກົງໄປກົງມາຈາກຮອຍຕີນຂອງລູກທີ່ເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າ.
ການອອກແບບ tattoo ທີ່ສວຍງາມຂອງນົກທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ເພື່ອເຕືອນລູກຂອງທ່ານວ່າລາວບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
ການອອກແບບ tattoo ທີ່ສວຍງາມທີ່ຈະດົນໃຈທ່ານແລະໃຫ້ຄວາມຄິດຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃສ່ການອອກແບບຕົ້ນສະບັບໃນຜິວຫນັງຂອງທ່ານ.
ການອອກແບບ tattoo ງາມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການດົນໃຈແລະຊອກຫາການອອກແບບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກຂອງທ່ານ.
tattoo ສ້າງສັນເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບຄວາມຄິດຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃສ່ການອອກແບບທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຜິວຫນັງຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນ tattoo ທີ່ເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານໃນລັກສະນະພິເສດ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະມີຄວາມສຸກແນວຄວາມຄິດ tattoo ສໍາລັບລູກຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ໃນ blog ທີ່ປະເສີດນີ້ ...
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