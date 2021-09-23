36 ຮອຍສັກແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ (ແລະຄວາມtheirາຍຂອງມັນ)
ສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາສາມາດເປັນຂະຫນາດດຽວ, ແມ່ຍິງຖື sword, blindfolded ແລະ / ຫຼືຖືຂະຫນາດ. ແຕ່ລະອົງປະກອບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາມີຮົ່ມແລະຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ແຕ່ລະສັນຍາລັກເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາການອອກແບບ tattoo ທີ່ຈະກໍານົດບຸກຄະລິກກະພາບອັນຊອບທໍາຂອງເຈົ້າ.
Libra ສະເຫນີຄວາມສົມດຸນໃນການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ - ຄົນເຮົາອາດຈະເວົ້າໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຊີວິດ - ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນສາມາດມີຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມືອາຊີບຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນສ້າງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດແລະຢຸດຕິຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບ tattoo ຂະຫນາດ, ຮູ້ວ່າ tattoo ຂອງທ່ານຈະບອກທ່ານວ່າທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ຜູ້ຍິງທີ່ປິດຕາ, ປົກກະຕິແລ້ວນຸ່ງເສື້ອ tunic, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາຕາບອດ. ຢ່າລືມວ່ານາງມັກຈະຖືຄວາມສົມດູນຢູ່ໃນມືຫນຶ່ງ, ສັນຍາລັກຂອງຄວາມສົມດູນ, ແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງ - sword, ເພື່ອປະຕິບັດປະໂຫຍກຂອງນາງແລະຟື້ນຟູຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ສູນເສຍໄປ. ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບຂອງເທບທິດາ Themis, ເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຜູ້ທີ່ໃສ່ tattoos ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ລໍາອຽງ.
ຜ້າມ່ານທີ່ປິດຕາຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຍຸຕິທໍາແມ່ນຕາບອດ, ແຕ່ຜ້າມ່ານບໍ່ມີຢູ່ສະເຫມີ, ແລະໃນກໍລະນີນີ້ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຍຸດຕິທໍາບໍ່ແມ່ນຕາບອດທີ່ຄົນເຮົາຄິດ.
ດາບຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ບາງຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນດາບປີ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນສິງໂຕ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຊອບທໍາມາພ້ອມກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ພວກເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງ "ຕາຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ" ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຜູ້ຄົນທີ່ໃສ່ຮູບແຕ້ມນີ້ tattooed ສຸດຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມຂອງຕາທັງຫມົດ, ຕາທີ່ເບິ່ງທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບແລະງຽບສໍາລັບປະຊາຊົນ.
tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກາຍເປັນຫຼາຍແລະນະວັດກໍາຫຼາຍແລະປະຊາຊົນຫຼາຍໄດ້ຮັບການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂະຫນາດເບິ່ງງາມຢູ່ດ້ານເທິງຍ້ອນວ່າການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບມັນ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເລືອກສໍາລັບຫນ້າເອິກຫຼື wrist. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບພາບຂອງເທບທິດາ Themis ສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ເທິງບ່າ, ຫນ້າເອິກຫຼືກັບຄືນໄປບ່ອນ.
ເປັນຫຍັງ tattoos ຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະ goddess ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາເປັນທີ່ນິຍົມ?
Tattoos ອຸທິດຕົນເພື່ອຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະ goddess ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍາລັກທີ່ເລິກເຊິ່ງພວກເຂົາປະຕິບັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະມາຄົມປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ.
- ສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ: ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄຸນຄ່າຫຼັກໃນຫຼາຍສັງຄົມ. tattoo ຂອງເກັດຫຼືສັນຍາລັກອື່ນໆຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບມັນໃນຊີວິດຂອງຄົນຫນຶ່ງ.
- ສະມາຄົມກັບກົດໝາຍ ແລະຍຸຕິທຳ: ໃນຮູບພາບຂອງເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, tattoos ສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການເຄົາລົບກົດຫມາຍ, ການຍຶດຫມັ້ນໃນກົດລະບຽບແລະຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍ.
- ຄວາມຫມາຍປະຫວັດສາດ: ຮູບພາບທີ່ສວຍງາມຂອງເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນ Maya, Themis ຫຼື Astraea, ມີຮາກເລິກຢູ່ໃນປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທໍາຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ. Tattoos ກັບຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ມໍລະດົກທາງປະຫວັດສາດແລະປະເພນີວັດທະນະທໍາ.
- ຄວາມງາມ ແລະຮູບແບບ: ຮູບພາບຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທໍາສາມາດຖືກພັນລະນາໃນຮູບແບບທີ່ສວຍງາມແລະຄວາມງາມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຮັກ tattoos ເປັນວຽກງານສິລະປະ.
- ຄຸນຄ່າ ແລະຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ: ສໍາລັບປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, tattoos ຄວາມຍຸດຕິທໍາສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຈິງແລະຄວາມຊື່ສັດ, ແລະຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນໂລກ.
ດັ່ງນັ້ນ, tattoos ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍາລັກທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ຄວາມງາມ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຄວາມເຊື່ອແລະຄຸນຄ່າສ່ວນບຸກຄົນ.
Anonymous
تتو خوب میخام