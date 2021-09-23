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36 ຮອຍສັກແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ ແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິ ທຳ (ແລະຄວາມtheirາຍຂອງມັນ)

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ:
ອັບເດດ:
tattoo ສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ 22

ສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາສາມາດເປັນຂະຫນາດດຽວ, ແມ່ຍິງຖື sword, blindfolded ແລະ / ຫຼືຖືຂະຫນາດ. ແຕ່ລະອົງປະກອບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາມີຮົ່ມແລະຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ໃຫ້ພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ແຕ່ລະສັນຍາລັກເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາການອອກແບບ tattoo ທີ່ຈະກໍານົດບຸກຄະລິກກະພາບອັນຊອບທໍາຂອງເຈົ້າ.

Libra ສະເຫນີຄວາມສົມດຸນໃນການຕີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ - ຄົນເຮົາອາດຈະເວົ້າໃນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຊີວິດ - ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນສາມາດມີຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມືອາຊີບຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຢຸດຕິ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຄິດກ່ຽວກັບ tattoo ຂະຫນາດ, ຮູ້ວ່າ tattoo ຂອງທ່ານຈະບອກທ່ານວ່າທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

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ຜູ້ຍິງທີ່ປິດຕາ, ປົກກະຕິແລ້ວນຸ່ງເສື້ອ tunic, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາຕາບອດ. ຢ່າລືມວ່ານາງມັກຈະຖືຄວາມສົມດູນຢູ່ໃນມືຫນຶ່ງ, ສັນຍາລັກຂອງຄວາມສົມດູນ, ແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງ - sword, ເພື່ອປະຕິບັດປະໂຫຍກຂອງນາງແລະຟື້ນຟູຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ສູນເສຍໄປ. ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບຂອງເທບທິດາ Themis, ເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຜູ້ທີ່ໃສ່ tattoos ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ລໍາອຽງ.

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ຜ້າມ່ານທີ່ປິດຕາຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຍຸຕິທໍາແມ່ນຕາບອດ, ແຕ່ຜ້າມ່ານບໍ່ມີຢູ່ສະເຫມີ, ແລະໃນກໍລະນີນີ້ມັນຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຍຸດຕິທໍາບໍ່ແມ່ນຕາບອດທີ່ຄົນເຮົາຄິດ.

ດາບຍັງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ບາງຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນດາບປີ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນສິງໂຕ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຊອບທໍາມາພ້ອມກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

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ພວກເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງ "ຕາຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ" ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ. ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ໃສ່​ຮູບ​ແຕ້ມ​ນີ້ tattooed ສຸດ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ຕາ​ທັງ​ຫມົດ​, ຕາ​ທີ່​ເບິ່ງ​ທີ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແລະ​ງຽບ​ສໍາ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​.

tattoos ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກາຍເປັນຫຼາຍແລະນະວັດກໍາຫຼາຍແລະປະຊາຊົນຫຼາຍໄດ້ຮັບການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂະຫນາດເບິ່ງງາມຢູ່ດ້ານເທິງຍ້ອນວ່າການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບມັນ, ແຕ່ທ່ານສາມາດເລືອກສໍາລັບຫນ້າເອິກຫຼື wrist. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຮູບພາບຂອງເທບທິດາ Themis ສາມາດຖືກຈັດໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ເທິງບ່າ, ຫນ້າເອິກຫຼືກັບຄືນໄປບ່ອນ.

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ເປັນຫຍັງ tattoos ຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະ goddess ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາເປັນທີ່ນິຍົມ?

Tattoos ອຸທິດຕົນເພື່ອຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະ goddess ຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍາລັກທີ່ເລິກເຊິ່ງພວກເຂົາປະຕິບັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະມາຄົມປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ.

  1. ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທໍາ​: ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄຸນຄ່າຫຼັກໃນຫຼາຍສັງຄົມ. tattoo ຂອງເກັດຫຼືສັນຍາລັກອື່ນໆຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບມັນໃນຊີວິດຂອງຄົນຫນຶ່ງ.
  2. ສະມາຄົມກັບກົດໝາຍ ແລະຍຸຕິທຳ: ໃນຮູບພາບຂອງເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, tattoos ສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການເຄົາລົບກົດຫມາຍ, ການຍຶດຫມັ້ນໃນກົດລະບຽບແລະຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍ.
  3. ຄວາມ​ຫມາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​: ຮູບພາບທີ່ສວຍງາມຂອງເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເຊັ່ນ Maya, Themis ຫຼື Astraea, ມີຮາກເລິກຢູ່ໃນປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທໍາຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ. Tattoos ກັບຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ມໍລະດົກທາງປະຫວັດສາດແລະປະເພນີວັດທະນະທໍາ.
  4. ຄວາມງາມ ແລະຮູບແບບ: ຮູບພາບຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທໍາສາມາດຖືກພັນລະນາໃນຮູບແບບທີ່ສວຍງາມແລະຄວາມງາມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຮັກ tattoos ເປັນວຽກງານສິລະປະ.
  5. ຄຸນຄ່າ ແລະຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ: ສໍາລັບປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, tattoos ຄວາມຍຸດຕິທໍາສາມາດເປັນວິທີການສະແດງຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມເຊື່ອໃນຄວາມຈິງແລະຄວາມຊື່ສັດ, ແລະຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນໂລກ.

ດັ່ງນັ້ນ, tattoos ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະເທບທິດາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທໍາແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍາລັກທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ຄວາມງາມ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຄວາມເຊື່ອແລະຄຸນຄ່າສ່ວນບຸກຄົນ.

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