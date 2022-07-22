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ເລກເທວະດາ 39 - ເລກເທວະດາ. ເລກ 39 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

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"ຕົວເລກເທວະດາ" ແມ່ນລໍາດັບຂອງຕົວເລກທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເຄື່ອງຫມາຍຫຼືຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຫຼືອໍານາດທາງວິນຍານທີ່ສູງກວ່າ. ແຕ່ລະຕົວເລກສະແດງເຖິງຄວາມໝາຍສະເພາະ ຫຼືການເຕືອນໃຈ ແລະສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ຫຼືເປັນທິດທາງໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ.

ເລກເທວະດາ 39 ແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງພະລັງງານແລະອິດທິພົນຂອງຕົວເລກ 3 ແລະ 9. ເລກ 3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສື່ສານແລະການຂະຫຍາຍ, ໃນຂະນະທີ່ເລກ 9 ສະແດງເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະການຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເທວະດາເລກ 39 ມັກຈະຖືກເຫັນວ່າເປັນການເຕືອນໃຫ້ໃຊ້ພອນສະຫວັນແລະປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນແລະບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ.

ເລກເທວະດາ 39 - ເລກເທວະດາ. ເລກ 39 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ເລກທີ່ 39 ໃນເລກເລກ

ຕົວເລກ 39 ໃນຕົວເລກຕົວເລກມີສັນຍາລັກແລະຄວາມຫມາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວເລກຂອງມັນ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະພິຈາລະນາຕົວເລກອົງປະກອບຂອງມັນ: 3 ແລະ 9, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນລວມຂອງມູນຄ່າຂອງມັນ.

ຕົວເລກ 3 ໃນ numerology ຕົວເລກປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການສື່ສານ, optimism ແລະໂດຍທົ່ວໄປສະແດງຕົວທ່ານເອງ. ມັນຍັງສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ, ທັງທາງກາຍ ແລະທາງວິນຍານ. ໃນບາງປະເພນີ, ເລກ 3 ຖືກພິຈາລະນາເປັນຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຫວັນແລະໂລກ, ລະຫວ່າງວັດຖຸແລະທາງວິນຍານ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວເລກ 9 ຫມາຍເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນແລະການສິ້ນສຸດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​, ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ​ພາຍ​ໃນ​, enlightenment ທາງ​ວິນ​ຍານ​ແລະ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​. ເລກ 9 ຍັງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສັດຊື່, ຄວາມເມດຕາສົງສານ ແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໂລກໃນຂະຫນາດໃຫຍ່.

ເມື່ອຕົວເລກ 3 ແລະ 9 ສົມທົບກັບຮູບແບບ 39, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ (3) ແລະການໃຫ້ບໍລິການກັບຄົນອື່ນ (9). ຄົນທີ່ມີເລກ 39 ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ numerology ສາມາດເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ພອນສະຫວັນແລະປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນແລະການພັດທະນາທາງວິນຍານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ໃນຕົວເລກຕົວເລກສາມາດຖືກຕີຄວາມຫມາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການບໍລິການ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມພໍໃຈພາຍໃນເລິກແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານ.

ສັນຍາລັກຂອງເລກ 39

ສັນຍາລັກຂອງເລກ 39 ມີຮາກເລິກຢູ່ໃນວັດທະນະທໍາແລະຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ, ແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບການ. ໃນ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພ​ນີ, ເລກ 39 ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ການ​ສໍາ​ເລັດ​ວົງ​ຈອນ, enlightenment ທາງ​ວິນ​ຍານ, ແລະ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ.

ໃນສັນຍາລັກຂອງຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 39 ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄໍາພີໄບເບິນເມື່ອເຫດການທີ່ສໍາຄັນເກີດຂື້ນ. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງ 39 lashes ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຮັບກ່ອນທີ່ຈະຖືກຄຶງ. ໃນສະພາບການນີ້, ຕົວເລກ 39 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສຍສະລະ, ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການຊົດໃຊ້.

ໃນປະເພນີອິດສະລາມ, ຕົວເລກ 39 ຍັງມີຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນວັດທະນະທໍາອິດສະລາມມີນິທານທີ່ສາດສະດາ Muhammad ໄດ້ເວົ້າ 39 ຄໍາໃນຄໍາອະທິຖານຂອງລາວ. ຕົວເລກນີ້ຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດທາງວິນຍານແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ.

ໃນວັດທະນະທໍາອື່ນໆ, ຈໍານວນ 39 ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນຫຼືໄລຍະຂອງຊີວິດ. ມັນສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະຫນຶ່ງແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສັນຍານທາງບວກຂອງການປ່ຽນແປງແລະໂອກາດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ສັນຍາລັກຂອງຕົວເລກ 39 ສາມາດປະກອບມີແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດ, ການຫັນປ່ຽນ, ການພັດທະນາທາງວິນຍານແລະການບໍລິການ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ເຕືອນ​ທ່ານ​ໃຫ້​ປະ​ເມີນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແລະ​ນໍາ​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ອື່ນ​.

ເລກເທວະດາ 39 - ເລກເທວະດາ. ເລກ 39 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ເທວະດາເລກ 39: ຄວາມຫມາຍແລະອິດທິພົນ

ເທວະດາເລກ 39 ເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີພະລັງທີ່ມີຄວາມຫມາຍເລິກເຊິ່ງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ. ເມື່ອຕົວເລກນີ້ປະກົດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງທູດສະຫວັນ, ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານວ່າເທວະດາຫຼືອໍານາດທີ່ສູງກວ່າກໍາລັງພະຍາຍາມເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໄປສູ່ບາງດ້ານໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າຫຼືກໍາລັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງເຈົ້າໃນເສັ້ນທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າ.

ເລກ 39 ລວມເອົາພະລັງງານຂອງເລກ 3 ແລະເລກ 9. ເລກ 3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແງ່ດີແລະການສື່ສານ, ໃນຂະນະທີ່ເລກ 9 ສະແດງເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະການຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນ. ເມື່ອ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເປັນ​ເລກ 39, ມັນ​ສາ​ມາດ​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ສັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ອື່ນ​ແລະ​ການ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ວິນ​ຍານ.

ເທວະດາເລກ 39 ສາມາດນໍາເອົາການປ່ຽນແປງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາຄວາມກົມກຽວແລະຄວາມພໍໃຈ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກາຍ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃຫມ່​ແລະ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ທາງ​ບວກ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ. ເຈົ້າ​ອາດ​ພົບ​ວ່າ​ໂດຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ອື່ນ, ເຈົ້າ​ຍັງ​ເສີມ​ສ້າງ​ຕົວ​ເຈົ້າ​ເອງ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ດົນ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ໝາຍ​ໃໝ່​ໃນ​ຊີ​ວິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທູດສະຫວັນເລກ 39 ຊຸກຍູ້ເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະ ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ. ມັນເຕືອນທ່ານເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການດຸ່ນດ່ຽງການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນແລະການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງຄວາມສໍາເລັດແລະຄວາມມີຄວາມຫມາຍໃນຊີວິດ.

ເລກທີ 39 ໃນຄໍາສອນທາງສາສະຫນາແລະທາງວິນຍານ

ເລກ 39 ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໃນຄຳສອນທາງສາດສະໜາ ແລະ ທາງວິນຍານ. ໃນຫຼາຍວັດທະນະທໍາແລະສາສະຫນາ, ຈໍານວນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ການບໍລິການ, ແລະ enlightenment ທາງວິນຍານ.

ໃນຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 39 ມີຄວາມຫມາຍພິເສດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຂອງຄວາມລອດໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຕົວຢ່າງ, ປະເພນີຂອງຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າພະເຍຊູຖືກຄຶງ 39 ເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະຖືກຄຶງ. ຕົວເລກນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການເສຍສະລະ, ເຊິ່ງ, ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ, ນໍາໄປສູ່ການໄຖ່ຂອງມະນຸດ.

ໃນອິດສະລາມ, ຕົວເລກ 39 ຍັງມີຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ມີນິທານກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາອິດສະລາມທີ່ສາດສະດາ Muhammad ເວົ້າ 39 ຄໍາໃນຄໍາອະທິຖານຂອງລາວຫນຶ່ງ. ຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການສໍາເລັດແລະຄວາມສົມບູນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວເລກການໂທຫາການບໍລິການແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ.

ໃນການປະຕິບັດທາງວິນຍານ, ຕົວເລກ 39 ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ປະສົມປະສານຂອງພະລັງງານຂອງຕົວເລກ 3 ແລະ 9. ຕົວເລກ 3 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການສະແດງຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກ 9 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາເລັດຮອບວຽນແລະ. ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົນ​ອື່ນ​. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຕົວເລກ 39 ໃນຄໍາສອນທາງສາສະຫນາແລະວິນຍານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການສໍາເລັດ, ການບໍລິການແລະການພັດທະນາທາງວິນຍານ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິເສດຕົນເອງແລະການດໍາລົງຊີວິດຕາມຫຼັກການທາງວິນຍານທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ.

ອິດທິພົນຂອງເທວະດາເລກ 39 ຕໍ່ຊີວິດ

ເທວະດາເລກ 39 ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຊີວິດຂອງບຸກຄົນ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ, ພຶດຕິກໍາແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອຕົວເລກນີ້ປາກົດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານຈາກອໍານາດທີ່ສູງກວ່າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບບາງດ້ານຂອງຊີວິດຂອງເຈົ້າ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງອິດທິພົນຂອງທູດສະຫວັນເລກ 39 ແມ່ນການເຕືອນຂອງມັນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ເລກ 39 ສາມາດດົນໃຈເຈົ້າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລະຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ໂລກອ້ອມຕົວເຈົ້າເປັນບ່ອນທີ່ດີກວ່າ. ສິ່ງ​ນີ້​ສາມາດ​ປະກົດ​ຕົວ​ເອງ​ໄດ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ເປັນ​ອາສາ​ສະໝັກ, ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄົນ​ທີ່​ຮັກ, ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ງ່າຍດາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕໍ່​ຄົນ​ອື່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວເລກທູດ 39 ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຈົ້າ, ເຕືອນເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຕີບໂຕທາງວິນຍານແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ດົນ​ໃຈ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ທັດ​ສະ​ນະ​ການ​ກຸ​ສົນ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄົນ​ອື່ນ​, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຫມາຍ​ແລະ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ເພື່ອໃຊ້ຕົວເລກນີ້ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດແລະການພັດທະນາຕົນເອງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງມັນ. ສິ່ງ​ນີ້​ອາດ​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ມາ​ທິ ຫຼື​ການ​ອະ​ທິ​ຖານ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ທ່ານ, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ອື່ນ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫລັກ​ທຳ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ທູດສະຫວັນເລກ 39 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກອ້ອມຮອບທ່ານ. ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ພະອົງ, ເຈົ້າ​ສາມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເລິກ​ຊຶ້ງ ແລະ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ ແລະ ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ເຈົ້າ.

ສະຫຼຸບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ອິດທິພົນຂອງເລກ 39

ຕົວເລກ 39 ເປັນຕົວເລກທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສັນຍາລັກ ແລະອິດທິພົນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ໃນ​ຄໍາ​ສອນ​ທາງ​ສາດ​ສະ​ຫນາ​ແລະ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ຕ່າງໆ​, ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແລະ enlightenment ທາງ​ວິນ​ຍານ​. ອິດທິພົນຂອງເທວະດາເລກ 39 ຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແມ່ນສະແດງອອກໃນຄວາມສາມາດໃນການດົນໃຈການບໍລິການແກ່ຜູ້ອື່ນ, ການພັດທະນາຕົນເອງແລະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ກົມກຽວກັບໂລກພາຍນອກ.

ຕົວເລກນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນການທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັນ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິເສດຕົນເອງ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຊອກຫາຄວາມຫມາຍໃນຊີວິດ. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ເລກ 39 ສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂອງປັນຍາແລະການດົນໃຈ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈທີ່ດີແລະເຮັດຄວາມດີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວເລກທີ່ເປັນສັນຍາລັກ, ແຕ່ຍັງເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ. ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂອງ​ພະອົງ ເຮົາ​ສາມາດ​ກາຍ​ເປັນ​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ​ແລະ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ເຮົາ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ, ມີ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ໂລກ ແລະ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກວ່າ​ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຮົາ.