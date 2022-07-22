ເລກເທວະດາ 39 - ເລກເທວະດາ. ເລກ 39 ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ເນື້ອຫາ:
"ຕົວເລກເທວະດາ" ແມ່ນລໍາດັບຂອງຕົວເລກທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນເຄື່ອງຫມາຍຫຼືຂໍ້ຄວາມຈາກເທວະດາຫຼືອໍານາດທາງວິນຍານທີ່ສູງກວ່າ. ແຕ່ລະຕົວເລກສະແດງເຖິງຄວາມໝາຍສະເພາະ ຫຼືການເຕືອນໃຈ ແລະສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ຫຼືເປັນທິດທາງໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ.
ເລກເທວະດາ 39 ແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງພະລັງງານແລະອິດທິພົນຂອງຕົວເລກ 3 ແລະ 9. ເລກ 3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສື່ສານແລະການຂະຫຍາຍ, ໃນຂະນະທີ່ເລກ 9 ສະແດງເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະການຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເທວະດາເລກ 39 ມັກຈະຖືກເຫັນວ່າເປັນການເຕືອນໃຫ້ໃຊ້ພອນສະຫວັນແລະປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນແລະບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ.
ເລກທີ່ 39 ໃນເລກເລກ
ຕົວເລກ 39 ໃນຕົວເລກຕົວເລກມີສັນຍາລັກແລະຄວາມຫມາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວເລກຂອງມັນ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະພິຈາລະນາຕົວເລກອົງປະກອບຂອງມັນ: 3 ແລະ 9, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນລວມຂອງມູນຄ່າຂອງມັນ.
ຕົວເລກ 3 ໃນ numerology ຕົວເລກປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການສື່ສານ, optimism ແລະໂດຍທົ່ວໄປສະແດງຕົວທ່ານເອງ. ມັນຍັງສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ, ທັງທາງກາຍ ແລະທາງວິນຍານ. ໃນບາງປະເພນີ, ເລກ 3 ຖືກພິຈາລະນາເປັນຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຫວັນແລະໂລກ, ລະຫວ່າງວັດຖຸແລະທາງວິນຍານ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວເລກ 9 ຫມາຍເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນແລະການສິ້ນສຸດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງວິນຍານ, ສະຕິປັນຍາພາຍໃນ, enlightenment ທາງວິນຍານແລະການຮັບໃຊ້ກັບຄົນອື່ນ. ເລກ 9 ຍັງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສັດຊື່, ຄວາມເມດຕາສົງສານ ແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໂລກໃນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເມື່ອຕົວເລກ 3 ແລະ 9 ສົມທົບກັບຮູບແບບ 39, ມັນສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ (3) ແລະການໃຫ້ບໍລິການກັບຄົນອື່ນ (9). ຄົນທີ່ມີເລກ 39 ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ numerology ສາມາດເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ພອນສະຫວັນແລະປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນແລະການພັດທະນາທາງວິນຍານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ໃນຕົວເລກຕົວເລກສາມາດຖືກຕີຄວາມຫມາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການບໍລິການ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມພໍໃຈພາຍໃນເລິກແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານ.
ສັນຍາລັກຂອງເລກ 39
ສັນຍາລັກຂອງເລກ 39 ມີຮາກເລິກຢູ່ໃນວັດທະນະທໍາແລະຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ, ແລະຄວາມຫມາຍຂອງມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບການ. ໃນຫຼາຍປະເພນີ, ເລກ 39 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດວົງຈອນ, enlightenment ທາງວິນຍານ, ແລະການຮັບໃຊ້ໃຫ້ຄົນອື່ນ.
ໃນສັນຍາລັກຂອງຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 39 ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໃນຄໍາພີໄບເບິນເມື່ອເຫດການທີ່ສໍາຄັນເກີດຂື້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງ 39 lashes ທີ່ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຮັບກ່ອນທີ່ຈະຖືກຄຶງ. ໃນສະພາບການນີ້, ຕົວເລກ 39 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສຍສະລະ, ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການຊົດໃຊ້.
ໃນປະເພນີອິດສະລາມ, ຕົວເລກ 39 ຍັງມີຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນວັດທະນະທໍາອິດສະລາມມີນິທານທີ່ສາດສະດາ Muhammad ໄດ້ເວົ້າ 39 ຄໍາໃນຄໍາອະທິຖານຂອງລາວ. ຕົວເລກນີ້ຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດທາງວິນຍານແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ.
ໃນວັດທະນະທໍາອື່ນໆ, ຈໍານວນ 39 ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນຫຼືໄລຍະຂອງຊີວິດ. ມັນສາມາດເປັນສັນຍາລັກຂອງການສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະຫນຶ່ງແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສັນຍານທາງບວກຂອງການປ່ຽນແປງແລະໂອກາດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ສັນຍາລັກຂອງຕົວເລກ 39 ສາມາດປະກອບມີແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດ, ການຫັນປ່ຽນ, ການພັດທະນາທາງວິນຍານແລະການບໍລິການ. ມັນສາມາດເຕືອນທ່ານໃຫ້ປະເມີນປະສົບການທີ່ຜ່ານມາແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອພັດທະນາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ.
ເທວະດາເລກ 39: ຄວາມຫມາຍແລະອິດທິພົນ
ເທວະດາເລກ 39 ເປັນສັນຍາລັກທີ່ມີພະລັງທີ່ມີຄວາມຫມາຍເລິກເຊິ່ງແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ. ເມື່ອຕົວເລກນີ້ປະກົດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມຂອງທູດສະຫວັນ, ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານວ່າເທວະດາຫຼືອໍານາດທີ່ສູງກວ່າກໍາລັງພະຍາຍາມເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໄປສູ່ບາງດ້ານໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າຫຼືກໍາລັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງເຈົ້າໃນເສັ້ນທາງວິນຍານຂອງເຈົ້າ.
ເລກ 39 ລວມເອົາພະລັງງານຂອງເລກ 3 ແລະເລກ 9. ເລກ 3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແງ່ດີແລະການສື່ສານ, ໃນຂະນະທີ່ເລກ 9 ສະແດງເຖິງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະການຮັບໃຊ້ຜູ້ອື່ນ. ເມື່ອພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ມາຮ່ວມກັນເປັນເລກ 39, ມັນສາມາດຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດສ້າງສັນຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນແລະການບັນລຸຄວາມຮູ້ທາງວິນຍານ.
ເທວະດາເລກ 39 ສາມາດນໍາເອົາການປ່ຽນແປງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາຄວາມກົມກຽວແລະຄວາມພໍໃຈ. ມັນສາມາດເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຫຼາຍຂຶ້ນກັບຄວາມຄິດໃຫມ່ແລະໂອກາດທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ. ເຈົ້າອາດພົບວ່າໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ເຈົ້າຍັງເສີມສ້າງຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງດົນໃຈ ແລະ ຄວາມໝາຍໃໝ່ໃນຊີວິດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ທູດສະຫວັນເລກ 39 ຊຸກຍູ້ເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະ ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ. ມັນເຕືອນທ່ານເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການດຸ່ນດ່ຽງການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນແລະການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງຄວາມສໍາເລັດແລະຄວາມມີຄວາມຫມາຍໃນຊີວິດ.
ເລກທີ 39 ໃນຄໍາສອນທາງສາສະຫນາແລະທາງວິນຍານ
ເລກ 39 ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນໃນຄຳສອນທາງສາດສະໜາ ແລະ ທາງວິນຍານ. ໃນຫຼາຍວັດທະນະທໍາແລະສາສະຫນາ, ຈໍານວນນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ການບໍລິການ, ແລະ enlightenment ທາງວິນຍານ.
ໃນຄຣິສຕຽນ, ຕົວເລກ 39 ມີຄວາມຫມາຍພິເສດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຂອງຄວາມລອດໂດຍຜ່ານພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຕົວຢ່າງ, ປະເພນີຂອງຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າພະເຍຊູຖືກຄຶງ 39 ເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະຖືກຄຶງ. ຕົວເລກນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການເສຍສະລະ, ເຊິ່ງ, ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນ, ນໍາໄປສູ່ການໄຖ່ຂອງມະນຸດ.
ໃນອິດສະລາມ, ຕົວເລກ 39 ຍັງມີຄວາມຫມາຍຂອງຕົນເອງ. ມີນິທານກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາອິດສະລາມທີ່ສາດສະດາ Muhammad ເວົ້າ 39 ຄໍາໃນຄໍາອະທິຖານຂອງລາວຫນຶ່ງ. ຕົວເລກນີ້ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການສໍາເລັດແລະຄວາມສົມບູນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວເລກການໂທຫາການບໍລິການແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ.
ໃນການປະຕິບັດທາງວິນຍານ, ຕົວເລກ 39 ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ປະສົມປະສານຂອງພະລັງງານຂອງຕົວເລກ 3 ແລະ 9. ຕົວເລກ 3 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະການສະແດງຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກ 9 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາເລັດຮອບວຽນແລະ. ການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຈົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸການເຕີບໂຕທາງວິນຍານ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຕົວເລກ 39 ໃນຄໍາສອນທາງສາສະຫນາແລະວິນຍານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສັນຍາລັກຂອງການສໍາເລັດ, ການບໍລິການແລະການພັດທະນາທາງວິນຍານ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິເສດຕົນເອງແລະການດໍາລົງຊີວິດຕາມຫຼັກການທາງວິນຍານທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ.
ອິດທິພົນຂອງເທວະດາເລກ 39 ຕໍ່ຊີວິດ
ເທວະດາເລກ 39 ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຊີວິດຂອງບຸກຄົນ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ, ພຶດຕິກໍາແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອຕົວເລກນີ້ປາກົດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ມັນອາດຈະເປັນສັນຍານຈາກອໍານາດທີ່ສູງກວ່າທີ່ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບບາງດ້ານຂອງຊີວິດຂອງເຈົ້າ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງອິດທິພົນຂອງທູດສະຫວັນເລກ 39 ແມ່ນການເຕືອນຂອງມັນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ. ເລກ 39 ສາມາດດົນໃຈເຈົ້າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລະຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ໂລກອ້ອມຕົວເຈົ້າເປັນບ່ອນທີ່ດີກວ່າ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປະກົດຕົວເອງໄດ້ໂດຍຜ່ານການເປັນອາສາສະໝັກ, ການສະໜັບສະໜູນຄົນທີ່ຮັກ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ການກະທຳທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຕົວເລກທູດ 39 ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຈົ້າ, ເຕືອນເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຕີບໂຕທາງວິນຍານແລະການປະຕິເສດຕົນເອງ. ມັນສາມາດດົນໃຈທ່ານໃຫ້ຮັບຮອງເອົາທັດສະນະການກຸສົນແລະມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊອກຫາຄວາມຫມາຍແລະຈຸດປະສົງທີ່ເລິກຊຶ້ງໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.
ເພື່ອໃຊ້ຕົວເລກນີ້ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດແລະການພັດທະນາຕົນເອງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງມັນ. ສິ່ງນີ້ອາດລວມເຖິງການສະມາທິ ຫຼືການອະທິຖານເປັນປະຈຳ ເພື່ອປັບປຸງເສັ້ນທາງທາງວິນຍານຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊອກຫາວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລະ ປະຕິບັດຫລັກທຳການຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ທູດສະຫວັນເລກ 39 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກອ້ອມຮອບທ່ານ. ໂດຍການເຮັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງພະອົງ, ເຈົ້າສາມາດພົບເຫັນຄວາມໝາຍເລິກຊຶ້ງ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ແລະ ກາຍເປັນແຫຼ່ງຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມດີຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຈົ້າ.
ສະຫຼຸບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ອິດທິພົນຂອງເລກ 39
ຕົວເລກ 39 ເປັນຕົວເລກທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສັນຍາລັກ ແລະອິດທິພົນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ໃນຄໍາສອນທາງສາດສະຫນາແລະທາງວິນຍານຕ່າງໆ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາເລັດຂອງວົງຈອນ, ການບໍລິການແລະ enlightenment ທາງວິນຍານ. ອິດທິພົນຂອງເທວະດາເລກ 39 ຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແມ່ນສະແດງອອກໃນຄວາມສາມາດໃນການດົນໃຈການບໍລິການແກ່ຜູ້ອື່ນ, ການພັດທະນາຕົນເອງແລະການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ກົມກຽວກັບໂລກພາຍນອກ.
ຕົວເລກນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນການທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັນ. ມັນເຕືອນພວກເຮົາເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິເສດຕົນເອງ, ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຊອກຫາຄວາມຫມາຍໃນຊີວິດ. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ເລກ 39 ສາມາດເປັນແຫຼ່ງຂອງປັນຍາແລະການດົນໃຈ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈທີ່ດີແລະເຮັດຄວາມດີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກ 39 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງຕົວເລກທີ່ເປັນສັນຍາລັກ, ແຕ່ຍັງເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມສະຫວ່າງທາງວິນຍານແລະຄວາມກົມກຽວກັບໂລກ. ໂດຍການເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພະອົງ ເຮົາສາມາດກາຍເປັນຕົວເຮົາເອງແລະຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ໂລກ ແລະຊອກຫາຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.
مرتضی زارع
گذارم از کائنات ۳